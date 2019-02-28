託運卡車閃避急煞小轎車 警大讚：大哥神技術

2019-02-28 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾228連續假期使用國道南來北往，國道公路警察局貼出1段影片，1部運載汽、機車的大型託運車，為閃避前方想違規下匝道的汽車急煞並切換車道，整部車身在車道中猛力甩動卻安然無恙，驚險影片讓網友看了冷汗直流，但警方直呼「神技術」。

國道公路警察局27日在臉書粉絲專頁釋出1段行車記錄器畫面，顯示1名用路人當時行駛在國1員林路段外側車道，前方有部運載汽、機車的大型託運車突然緊急煞車，整部車往左邊的中間車道開去，車身猛力一甩奇蹟似地平安無事，原來1部白色小客車錯過匝道出口，急煞且違規跨越槽化線駛離國道，才險釀意外。

警方對託運車司機稱讚「大哥神技術」，同時也譴責違規小客車「錯過（匝道出口）往前很難逆？」；網友們也相繼留言提到「錯過交流道我會開到下一個，不當螃蟹橫著走大家都安全」、「差點機車就送不到目的地了」、「金堵爛這種人」、「遇到這種的還不能罵他，因為會被告」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/