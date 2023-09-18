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9/18 威力彩頭獎連25槓！ 今彩539頭獎開出1注

今晚（9月18日）開獎的第112000223期今彩539頭獎開出1注，第112000075期威力彩、第112000223期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

今晚（9月18日）開獎的第112000223期今彩539頭獎開出1注，第112000075期威力彩、第112000223期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/09/18 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月18日）開獎的第112000223期今彩539頭獎開出1注，由基隆市仁愛區成功一路123號「金成功投注站」開出，第112000075期威力彩、第112000223期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000075期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、11、14、21、22」，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得795萬8051元；參獎19注中獎，每注可得15萬元；肆獎106注中獎，每注可得2萬元；伍獎727注中獎，每注可得4000元；陸獎4729注中獎，每注可得800元；柒獎9016注中獎，每注可得400元；捌獎4萬8074注中獎，每注可得200元；玖獎6萬4411注中獎，每注可得100元；普獎10萬6456注中獎，每注可得100元。

第112000075期38樂合彩中獎號碼為「01、04、11、14、21、22」，五合摃龜；四合摃龜；三合87注中獎，每注可得5750元；二合1608注中獎，每注可得750元。

第112000223期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、08、10、13、15、16、19、20、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得10萬元；參獎114注中獎，每注可得500元；肆獎1113注中獎，每注可得100元。

第112000223期今彩539中獎號碼為「03、14、21、23、36」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎159注中獎，每注可得2萬元；參獎6310注中獎，每注可得300元；肆獎7萬5098注中獎，每注可得50元。

第112000223期39樂合彩中獎號碼為03、14、21、23、36」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合144注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬997注中獎，每注可得1500元。

第112000223期3星彩中獎號碼為「212」，正彩40注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000223期4星彩中獎號碼為「4993」，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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