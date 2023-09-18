遇愛情詐騙 科技男求助谷歌大神 2次上當財損80萬

警方提醒不要輕信來電或網路協助。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/18 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕擔任工程師的卅多歲王姓科技宅男，透過交友軟體結識「小婷」，被遊說投資虛擬貨幣，陸續投入七十餘萬元後，卻慘被封鎖好友，王男詢問「谷歌大神」要如何追回被詐款，竟落入另個圈套，再被拐走十萬元「攔截費用」，警方呼籲遇詐時應冷靜並尋求檢警協助，以免二次上當。

被遊說投資虛擬貨幣 慘遭封鎖好友

警方調查，家住北部的王男今年四月下旬認識「擅長投資」的美女小婷，兩人遠距交往，小婷提議王男可將閒錢投資虛擬貨幣，透過「First Coin APP」可拿到更高報酬，王男一個月內陸續投入七十多萬元操作。

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王男七月初要求出金，竟遭小婷刪好友，王男詢問GOOGLE，發現爆料公社網友小吳曾分享「成功追回爭議金流」，立刻私訊小吳問如何追回錢，小吳轉請王男聯繫他在某金融公司上班的LINE好友。

詢問如何追回被詐款 竟落另個圈套

王男為證明確為詐欺被害且衍生爭議款項，提供自己交易明細及身分證件照片，該公司四小時即回復，已追蹤到此筆款項被洗出到香港，但即將轉匯馬來西亞，並稱兩地均有合作機關，透過「內部渠道」能將錢全數取回，惟須先支付十萬元攔截費用、事後再付三萬元佣金，還說若超過四十八小時匯款，就再也拿不回錢。

王男起初有些猶豫，但對方再三保證，並簽署線上委託協議書，指稱七天內沒有拿到款項，該公司願賠三倍資金補償，後續該公司通知入帳失敗，要再加收費用，王男起疑報警才知遇二次詐騙。

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