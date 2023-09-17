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探望父母遇害案2童 陳其邁：務必讓孩子受到最好安置照顧

高雄2童目睹父母慘死出現創傷壓力。圖為社會局官員探望被害人家屬，承諾協助男童心理輔導。（家屬提供）

高雄2童目睹父母慘死出現創傷壓力。圖為社會局官員探望被害人家屬，承諾協助男童心理輔導。（家屬提供）

2023/09/17 23:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今專程探訪父母遇害案的2位孩童，他表示自己和許多市民朋友一樣，對這個家庭的遭遇都感同身受、對孩子非常不捨，後續除協助喪葬事宜，務必要讓孩子受到最好的安置照顧。

陳其邁說，為實際協助家屬、更了解他們需要，今天與市府副秘書長陳盈秀、社會局長謝琍琍、教育局長謝文斌，前往探望家屬及孩童。

他指出，市府會委請醫師協助小朋友後續心理復原，並由副秘書長擔任窗口、專責社工陪伴；社會局也再次針對家屬關切的問題，包括孩子心理諮商、喪葬事宜協助、法律協助及善心捐款事宜等事項統整，將由各局處共同協助處理；當場也跟家屬表達社會局也許做得還不夠，應該要檢討並做得更好。

陳其邁表示，學童心理諮商已聯繫完成，有其他需要，教育局將會配合協助；另有善心人士有意捐款協助教育基金，社會局社會救助金專戶會依指定捐款專款專用，孩童父母喪葬事宜將專案處理，市府也將協助家屬相關法律協助法律，包含後續委任律師費用。

他提到對此事件非常痛心，除第一時間指示警察局務必迅速破案嚴懲暴徒、追查行兇動機，也連結社會局、教育局心輔資源陪伴小朋友；警方也在3小時內儘速破案，現正補強證據中，讓他最在意的，是務必讓小朋友受到最好的安置照顧。

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