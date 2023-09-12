好浪漫！美國退休男彩券中1.6億 先買花送妻子慶祝

美國退休男子買彩券抱走500萬美元大獎，立刻買鮮花並送給太太。（圖擷自Colorado Lottery官網）

2023/09/12 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛克希德馬丁公司退休員工塔什（Waldemar "Bud" Tasch），近來在科羅拉多州買彩券抱走500萬美元（約新台幣1.6億元）大獎，而他贏得獎金最先買的東西就是鮮花並送給太太，讓他的老伴笑得闔不攏嘴。

據《CBS》報導，塔什透露，他退休後和妻子邦妮（Bonnie）每年大約有一半時間住在科羅拉多州，另一半時間居住於亞利桑那州，每個月都會用相同的號碼養牌。

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塔什這次在科羅拉多州買的彩券於9月6日開出，當時他正帶著黃金獵犬奧吉（Augie）在科州的聖十字荒野（Holy Cross Wilderness）進行背包旅行，回來後對獎這才發現自己成了大富翁，一度讓他不敢置信。

塔什11日前往領獎時，透露他送花給妻子慶祝，並買了西瓜好好犒賞自己，太太邦妮笑稱，丈夫很少買花給她，因此塔什的行為讓她感到很甜蜜。

塔什並未選擇分期全額領取獎金，而是一次性拿走253萬3520美元（約新台幣8115萬元），他表示自己很喜歡老爺車，雖然已經有好幾輛了但也許還會再買一輛，剩下的錢則會拿去投資理財。

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