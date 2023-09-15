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美好的錯誤！店員給錯彩券 他乾脆收下竟中千萬大獎

這名男子說，他日前買彩券時店員弄錯給了他1張「多重匹配」彩券，近期開獎後發現幸運贏得58萬美元（約新台幣1856萬）大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

這名男子說，他日前買彩券時店員弄錯給了他1張「多重匹配」彩券，近期開獎後發現幸運贏得58萬美元（約新台幣1856萬）大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/09/15 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州1名男子日前告知超商店員要買5張「現金生活（Cash4Life）」彩券，店員卻弄錯只給他1張「多重匹配（Multi-Match）」彩券，男子察覺有異後，店員立刻致歉並嘗試做廢未果，男子見狀直接收下這張彩券，孰料近期開獎竟發現贏得58萬美元（約新台幣1856萬）大獎，他近日受訪表示，打算用這筆獎金幫孩子還學貸。

綜合外媒報導，來自喬治王子郡不願具名的男子近日向馬里蘭州彩券官員透露，他日前在當地加油站超商告知店員要購買5張「現金生活」彩券，店員卻給了1張「多重匹配」彩券，男子察覺商品錯誤後，店員立刻致歉並嘗試作廢該張彩券未果，男子見狀乾脆直接購買這張10美元（約新台幣320元）「多重匹配」彩券。

這名男子說，馬里蘭州彩券公司11日開獎後，當日上網查詢發現自己贏得58萬美元大獎，因不可置信，下班到超商拿出這張「多重匹配」再次掃描才確定中大獎，他笑說「當下我還沒拍照傳給太太看，她以為我在惡作劇」、「這次中獎如同神的干預！」

據了解，男子與太太計劃利用這筆獎金幫孩子償還學貸、支付帳單以及創立醫療保健公司。

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