1年半沒跟老婆恩愛 水電工偷買威而剛、情趣用品被抓包偷情

蕭姓女子說她與水電工老公翁男1年半沒恩愛，去年卻發現翁男偷買威而剛、女性貼身衣物及情趣用品，且衣物還不是她的尺寸，追查發現他與阮姓女子偷情，氣憤向2人提訴求償150萬元。（情境照）

2023/09/15 15:52

〔記者王定傳／新北報導〕蕭姓女子說她與水電工老公翁男1年半沒恩愛，去年卻發現翁男偷買威而剛、女性貼身衣物及情趣用品，且衣物還不是她的尺寸，追查發現他與阮姓女子偷情，氣憤向2人提訴求償150萬元，翁男辯稱買這些東西是因為他被診斷為性功能障礙，遂聽醫師建議買情趣用品以助興；新北地院法官判定2人有牽手、擁抱、親吻、談戀愛及前往摩鐵行為，侵害蕭女配偶權，判賠20萬元。

蕭女控訴，她與丈夫早在前年就沒恩愛，去年6月間，她突然發現翁男偷買威而剛、女性貼身衣物及情趣用品，且衣物還不是她的尺寸，經追查發現，翁男與阮女偷情並有牽手、摟抱、親吻、前往摩鐵等行為，因此求償150萬元。

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對此，翁男與阮女都否認偷情，翁男更辯稱買購買威而鋼、女性貼身衣物及情趣用品，是因前與蕭女房事不順而就醫，經診斷為性功能障礙，遂聽醫師建議買情趣用品以達助興效果。

但由於蕭女提出錄音證據，證明阮女曾親口坦言與翁男牽手、擁抱、親吻、談戀愛及前往摩鐵行為，法官因此判定2人逾越社會一般男女社交分際，侵害蕭女配偶權，判賠20萬元，可上訴。

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