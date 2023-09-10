健身教練搞上人妻 上床兩次代價20萬

台中一名王姓人妻上健身房卻和施姓健身教練發生婚外情，還發生兩次性關係，台中地院判決須賠李姓人夫20萬元。（記者陳建志攝）

2023/09/10 14:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中市李姓男子和王姓女子2020年5月結婚，沒想到結婚1年後，王姓人妻上健身房時卻和施姓健身教練發生婚外情，李姓人夫拍到兩人接吻、擁抱，兩人在李男質問時還坦承一起過夜兩次，發生兩次關係，李男提告要求100萬的精神慰撫金，台中地院審理時，施男雖辯稱不知兩人婚姻關係仍存續，不過不被法官接受，認定侵害配偶權，判賠20萬元，可上訴。

判決指出，李姓男子和王姓女子2016年認識交往，並在2020年5月結婚，沒想到1年後，王女前往一家健身房認識施姓健身教練，兩人卻發生婚外情，兩人親吻、擁抱，還一起過夜、發生性關係。

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李姓丈夫去年7月質問兩人「有抓到，有證據了吧！」、「有接吻、有擁抱了吧！」，「在這邊過夜幾次？」、「你認同有跟她發生關係？」，施男坦承過夜2次，且有發生性關係，李男據此認為嚴重侵害配偶權提告，請請求100萬的精神慰撫金。

施男在審理時，辯稱王女曾拿兩人的離婚協議書給他看，不知道兩人婚姻關係還存在，還說王女丈夫拍到的二人互相擁抱照片模糊不清，無法辦識照片中的男女即為他和王女，且李男所稱的擁抱照片僅為背影照，亦無法據此主張二人有逾越一般社交往來的行為，不過因離婚協議書上面只有王女的簽名，加上王女和施男的Line對話有「離婚原因嗎」、「反正他都想要離婚，問清楚死得明白一點」等語，法官不採信。

台中地院認定施男侵害配偶權，已造成李男痛苦，在衡量兩造的學經歷、經濟狀況，且在調閱兩造稅務資料後，認為李姓人夫請求的精神慰撫金以20萬元為允當，逾越此請求不予准許，仍可上訴。

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