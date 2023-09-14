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司法院修正刑訴法 明定律師陪偵有筆記權

司法院修正刑事訴訟法，賦予律師陪偵的筆記權。（記者吳政峰攝）

司法院修正刑事訴訟法，賦予律師陪偵的筆記權。（記者吳政峰攝）

2023/09/14 14:08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院13日召開第208次院會，通過《刑事訴訟法》第245條及第245條之1修正草案，確立偵查中辯護權範圍及其限制方式與救濟途徑，明定律師陪偵具有筆記權，若記筆記被檢察官禁止，可向法院聲請撤銷或變更。修正草案將函請行政院會銜，送請立法院審議。

司法院表示，憲法法庭111年憲判字第7號判決揭示，被告或犯罪嫌疑人於受訊問時，應受有效協助與辯護之保障，故其辯護人有在場、筆記及陳述之權，方足維護其訴訟權；基於「有權利即有救濟」的憲法原則，偵查中辯護權受限制時，應賦予被告或犯罪嫌疑人及其辯護人向法院聲明不服、請求救濟的機會。

司法院說明，偵查中辯護權的範圍及其限制方式與救濟方式，在外國有多種立法模式，在我國也長期存有爭論。本次修正是綜合審、檢、辯、學及偵查機關等各界意見，尋求偵查中辯護權範圍及其限制方式的最大共識，並賦予受限制的犯罪嫌疑人、被告、辯護人均得向法院尋求救濟，落實保障人民權利。

本次修正重點如下：

一、依憲法法庭111年憲判字第7號判決意旨，明文確立偵查中辯護人之筆記權，強化實質有效辯護功能（草案第245條第2項）。

二、參酌檢察機關辦理刑事訴訟應行注意事項，明定偵查實施者得就辯護人之在場權、筆記權、陳述權，為單項或多項及全部或一部的限制或禁止（草案第245條第2項）。

三、依憲法法庭111年憲判字第7號判決意旨，賦予被告、犯罪嫌疑人及其辯護人，得對於偵查實施者就辯護權所為之限制，有向該管法院聲請撤銷或變更之權，並規定聲請撤銷或變更之程序及效力（草案第245條之1）。

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