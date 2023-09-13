前男友殺紅眼！高雄超商女店員遭砍30刀 血濺店門外

吳女逃出超商外，仍遭前男友余男持刀猛刺四肢。（民眾提供）

2023/09/13 08:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區新光路一家超商23歲吳姓女店員今天（13日）凌晨近3點半值班時，遭33歲余姓前男友疑持水果刀涉嫌狠砍四肢30刀，造成手部及腿部多處受傷流血，直到路人聽到呼救、持高爾夫球桿制止，余男才從容離去，警方正全力緝凶。

據了解，受害的吳女與余男為已分手的前男女朋友，由於分手後，余男持續騷擾吳女，吳女在1、2個月前向警方申請保護令。

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今天凌晨，吳女在超商值班，穿著黑衣白褲的余男獨自前往超商，見到吳女後，隨即持疑似預謀犯案的水果刀砍向吳女，吳女受傷一度逃出店外呼救，余男仍不罷手，持續在店外猛刺吳女四肢，導致吳女當場血流滿地。直到路人發現，持高爾夫球桿嚇止，余男這才步行離去，身上穿著的白褲也沾滿吳女受傷的血。

警方表示，凌晨3時23分獲報新光路超商有人受傷案，立即派員前往查處，經查余男違反保護令接近吳姓被害人，並持凶器攻擊吳女手部及腿部，造成受傷出血隨後逃逸，經119救護人員將吳女送醫救治，無生命危險。

警方已調閱監視器釐清案發過程，並掌握余嫌逃逸方向，刻正全力追緝，待追緝余嫌到案後，將依違反家暴法、刑法殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

1名熱心路人持高爾夫球桿嚇阻余男。（民眾提供）

余男犯案後從容離開超商。（民眾提供）

救護人員將手腳遭刺多刀的吳女送醫治療，幸無生命危險。（民眾提供）

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