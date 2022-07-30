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    女童在眼前搖呼拉圈 下秒慘遭「當街砍死」！母目睹崩潰

    一名年僅9歲的女童在咖啡廳外街道上與妹妹玩耍，就在開心搖呼拉圈時，突然遭人持刀襲擊，在母親面前當街被砍死。（翻攝自臉書）

    一名年僅9歲的女童在咖啡廳外街道上與妹妹玩耍，就在開心搖呼拉圈時，突然遭人持刀襲擊，在母親面前當街被砍死。（翻攝自臉書）

    2022/07/30 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕英國波士頓發生一起驚悚社會事件，一名年僅9歲的女童在咖啡廳外街道上與妹妹玩耍，就在開心搖呼拉圈時，突然遭人持刀襲擊，在母親面前當街被砍死。原先警方稱，在襲擊女童的人逃離現場後，已逮捕2名男子，但釐清後因無嫌疑已被釋放，目前公布監視器畫面，呼籲大眾如有看見畫面中該名男子不要靠近，並撥打報案專線。

    綜合外媒報導，一名9歲的女童莉莉婭（Lilia Valutyte）28日下午，在與妹妹玩耍時慘遭砍死，遇襲當時正在咖啡廳外的街道玩呼拉圈，而母親正在咖啡廳內工作，目睹一切。事發後，警方大規模追捕，在波士頓的一所房屋內逮捕了2人，但釐清無嫌疑後釋放，目前公布清晰監視器畫面，呼籲大眾如有看見畫面中該名男子不要靠近，並立刻撥打報案專線。警方表示，這是一個悲慘的案件，向大眾保證目前投入大量資源在調查此案，並為莉莉婭的家人提供幫助。

    在地居民透露，「這是條安靜的街道，所以她才會讓孩子在外面玩。」、「她只是一個小女孩，怎麼可能有人這樣對一個九歲的孩子？」、「這是我們小鎮有史以來最令人震驚的悲劇，我簡直無語了」熟識這家人的友人直呼，「這太可怕了，我昨天下午4點才和莉莉婭通過電話，她還說明天見。」一名親友則指，「這真是個殘酷的事件！她還那麼小，我幾天前才幫她剪頭髮，一點人性都沒有，這太不人道了。」

    據了解，整個小鎮都因此事件深陷悲痛情緒中，議會將降半旗哀悼。當地民眾也紛紛在案發現場獻上鮮花，為遇難的莉莉婭致上祝福。

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