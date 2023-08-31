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街友砍傷醫助！辯稱挖耳技術被偷學 判刑5年、監護2年定讞

許姓街友（中下）趁鍾姓醫助（圖中）轉身之際揮刀砍殺。 （資料照，記者翻攝）

許姓街友（中下）趁鍾姓醫助（圖中）轉身之際揮刀砍殺。 （資料照，記者翻攝）

2023/08/31 12:04

〔記者張文川／台北報導〕台中市60多歲許姓街友，去年7月睡在一家耳鼻喉科診所前騎樓，鐘姓醫師助理勸他離去，許男心有不甘，竟於6天後持美工刀揮砍醫助，致右臉頰割出長達20公分傷口，深可見牙，許男被逮後辯稱他的「挖耳朵治療中樞神經」技術被鐘男偷學走；一審認定他心智正常，依殺人未遂判刑7年10月，二審台中高分院改認為他罹患精神疾病，犯案時辨識能力顯著降低，改判5年徒刑，並於刑後強制監護2年；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，許男2022年7月21日睡在診所騎樓，鐘男出來送他一瓶水解渴，柔性勸他離開，不料同月27日，鐘男走出診所時，被埋伏門外的許男持美工刀連揮3刀，鐘男頭、臉都中刀，右嘴唇至右耳處被割出一道20公分長的傷口，許男行凶後與診所人員對峙，還說著「反攻大陸」等口號，被逮受訊問時答非所問，法院裁定羈押。

鐘男傷勢嚴重，右臉唾液腺、臉頰神經都被切斷，經深部複雜的創傷處理、神經修補手術，縫合逾80針，撿回一命。

一審台中地院審理時，許男辯稱在東協廣場，遇到泰國醫師以挖耳朵的方式治療中樞神經，他習得此技術後，他到案發診所宣揚，鐘男偷學技術再轉賣到國外，他才找鐘理論。醫院鑑定顯示許男有妄想等症狀。

台中地院認為他犯案時心智正常，不予減刑，判處7年10月徒刑。

二審台中高分院認為，許男1990年起即開始就醫治療精神疾症，有妄想、想毒害親友的念頭，認定他案發時因被害妄想，辨識能力顯著減低，改判5年徒刑，刑後入適當處所監護2年。最高法院認為二審的判決與保安處分合法且合理，予以維持定讞。

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