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太可惡！ 彰化縣119報案約3成「來電不出聲」

救人分秒必爭，彰化縣119報案卻有約3成不出聲，讓第一線人員非常無奈。（彰化縣消防局提供）

救人分秒必爭，彰化縣119報案卻有約3成不出聲，讓第一線人員非常無奈。（彰化縣消防局提供）

2023/09/13 00:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕救人一刻都不能等，但彰化縣消防局公布今年8月119報案專線的總受話通數為1萬4027通，但撥號錯誤或是無故撥打卻有7076通，佔了總報案電話的5成。其中，來電卻完全不出聲的比例最高，共有4077通，約佔總受話數將近3成，讓人傻眼！

彰化縣消房局指出，119電話是提供民眾於發生緊急案件時求助用，一旦亂打119，就會影響真正有需要援助的民眾，以往都認為暑假期間，兒童嬉鬧誤打的情況比較多，但根據統計結果顯示，上個月的兒童誤打只有73通，比例非常低。

從上個月的119報案專線的總受話通數為1萬4027通來分析，其中，6951件是有效通報災難或是救護等有效通報電話，其餘7076通都是「撥錯了」或是無故撥打。尤其以「來電不出聲」的比例最高，共有4077通；緊接著是撥號錯誤有471通，還有惡意騷擾有172通，以及酒醉異常有292通，兒童嬉鬧則有73通。

消防局表示，打了119卻「來電不出聲」，讓第一線人員非常無奈，就怕佔線讓真正有需要的人打不進來，呼籲民眾要珍惜報案資源，如有謊報等違法情事，將依消防法第36條處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，把救護救災資源留給真正需要的人。

消防局強調，建議民眾以市話撥打為優先，因為市內電話可以將地址直接顯示於119受理電腦；其次為報案APP，運用網路及定位功能，可以將報案人的所在位置直接傳送至119受理電腦；最後則是手機，因為行動電話撥打119，並無法直接把位置訊息帶入受理電腦，但仍可藉由119執勤員引導詢問報案地點。

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