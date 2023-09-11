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詐廣達林百里妻共吸金3.7億重判10年 名媛朱立安恐逃亡被續押

名媛朱立安被控詐騙廣達創辦人林百里妻子等政商名流，共吸金3.7億，高院日前將她重判10年；高院審酌朱立安恐有逃亡可能，裁定她自9月10日起延長羈押2個月。（資料照）

名媛朱立安被控詐騙廣達創辦人林百里妻子等政商名流，共吸金3.7億，高院日前將她重判10年；高院審酌朱立安恐有逃亡可能，裁定她自9月10日起延長羈押2個月。（資料照）

2023/09/11 20:14

〔記者楊國文／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，吸金3億多元，被害人除了廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎被騙約5千萬元，還有作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流也受害，高等法院日前依違反銀行法重判朱立安10年徒刑；高院審酌在押的朱立安涉重罪，且犯嫌重大，也有逃亡之虞，裁定她自9月10日起延押2個月。

高院考量朱立安上一次是於7月10日被裁定延長羈押2月，羈押期限將於9月9日屆滿，日前開庭提訊朱立安、聽取朱的律師及檢察官意見後，認定朱立安涉犯銀行法第125條的重罪，是最經本刑5年以上之罪，且其犯罪所得多達數億元，一審被判刑12年，因賠償部份被害人，高院雖酌減刑責，仍重判她10年徒刑，畏罪逃亡的可能性甚高。

另外，加上其犯行影響金融秩序甚鉅，為便於日後審判及刑罰的執行，仍有羈押的必要，因此裁定朱立安自9月10日起，延長羈押2個月。可抗告。

檢方調查，朱立安曾任香港華亞證券董事，8年前認識何莎，藉機向何莎推銷AXIS境外基金，聲稱該基金收益穩定，投資標的是房地產租金，不僅保本且幾乎不會有風險，3年屆滿即可全數贖回。

為取信何莎，朱女還帶何莎至證券公司辦公室、出示董事名片，稱該基金註冊在開曼群島，較無稅務問題，投資年息高達8.4％，何莎於2014年底至2016年初共匯出近5000萬元申購基金。

此外，包括吳繼釗等多名政商名流，也遭類似手法詐騙，吳繼釗被騙走將近2000萬元。檢方查出，朱女藉推銷假基金吸金共3億7089萬餘元，使眾多被害人投入畢生積蓄蒙受重大損害，將她起訴。

北院認為朱立安惡性重大，讓眾多被害人蒙受重大損害，破壞金融秩序，判朱12年徒刑，犯罪所得應發被害人，或追徵、沒收。上訴後，高院日前改判朱立安10年徒刑。

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