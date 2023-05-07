名媛朱立安詐林百里妻等名流3.7億 延押2月

高等法院認定朱女有高度畏罪逃亡可能，裁定本月10日起延押2個月。（資料照）

2023/05/07 14:48

〔記者楊國文／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，她經人引薦結識廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，靠噓寒問暖成為閨密，再遊說投資假基金，騙走何莎近5000萬元，受害人還包括作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流，共吸金3.7億元，台北地院依違反銀行法將朱立安重判12年、偽文罪4月，可易科罰金，已上訴高等法院審理中；高等法院認定朱女有高度畏罪逃亡可能，裁定本月10日起延押2個月。

高院裁定理由指出，今年2月10日裁定朱立安羈押3個月，因羈押期限將屆，日前開庭訊問朱女、委任律師和檢察官等人意見後，認為朱女犯罪所得在一億元以上，且犯罪嫌疑重大，經一審重判12年，依司法實務可合理推斷，朱女有畏罪逃亡的可能性。

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此外，考量朱女犯行的被害人不少，且造成被害人鉅額損失，影響金融序甚鉅，仍有羈押必要，因此裁定她自5月10日起延押2個月。

朱立安曾任香港華亞證券董事，8年前認識何莎，藉機向何莎推銷AXIS境外基金，聲稱該基金收益穩定，投資標的是房地產租金，不僅保本且幾乎不會有風險，3年屆滿即可全數贖回。

為取信何莎，朱女還帶何莎至證券公司辦公室、出示董事名片，稱該基金註冊在開曼群島，較無稅務問題，投資年息高達8.4％，何莎於2014年底至2016年初共匯出近5000萬元申購基金。

此外，包括吳繼釗等多名政商名流，也遭類似手法詐騙，吳繼釗被騙走將近2000萬元。檢方查出，朱女藉推銷假基金吸金共3億7089萬餘元，使眾多被害人投入畢生積蓄蒙受重大損害，將她起訴。

北院去年12月審結，依違反銀行法將朱立安重判12年、偽文罪4月，可易科罰金，全案已上訴高院審理中。

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