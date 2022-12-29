吸金3.7億詐林百里妻5千萬 名媛朱立安重判12年

名媛朱立安（右）今年7月時因籌不出交保金而還押看守所。（資料照）

2022/12/29 11:31

〔記者張文川／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，她經人引薦結識廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，靠噓寒問暖成為閨密，再遊說投資假基金，騙走何莎近5000萬元，受害人還包括作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流，共吸金3.7億元，台北地檢署今年7月起訴朱立安和共犯黃彥中、鄭秀英；台北地方法院今依違反銀行法非法經營銀行業務罪，將朱立安重判12年，另有偽造私文書罪判4月可易科罰金之刑。可上訴。

黃彥中、鄭秀英皆依銀行法各判5年6月、2年。朱立安現仍在押，3人皆未到庭聆判。

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朱立安曾任香港華亞證券董事，8年前認識何莎，藉機向何莎推銷AXIS境外基金，聲稱該基金收益穩定，投資標的是房地產租金，不僅保本且幾乎不會有風險，3年屆滿即可全數贖回。

為取信何莎，朱女還帶何莎至證券公司辦公室、出示董事名片，稱該基金註冊在開曼群島，較無稅務問題，投資年息高達8.4％，何莎於2014年底至2016年初共匯出近5000萬元申購基金。

此外，包括吳繼釗等多名政商名流，也遭類似手法詐騙，吳繼釗被騙走將近2000萬元。

檢方查出，朱女藉推銷假基金吸金3億7089萬餘元，黃彥中、鄭秀英分別吸金8.4萬美元、台幣29萬元朱女，認定3人為謀取私利，虛設境外紙上公司，製造美麗虛幻泡沫，使投資人一再投資，眾多被害人投入畢生積蓄蒙受重大損害，起訴3人，北院今宣判。

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