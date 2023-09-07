吸金詐林百里妻 名媛朱立安二審判10年

名媛朱立安二審仍被重判10年。（資料照）

2023/09/07 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，不法所得高達五億元，被害人除廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，還有作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等名人。一審台北地院依違反銀行法重判朱立安十二年刑、偽造文書罪四月刑可易科罰金，同案被告黃彥中、鄭秀英分為五年六月、兩年；二審高等法院考量三人與部分被害人和解，六日改判朱十年刑；黃、鄭各兩年、一年四月，兩人獲緩刑。

朱立安為ZAVORI薩摩亞等多家境外公司負責人，曾任鏵亞金融集團董事、台灣區聯絡人及Axis基金公司董事；黃彥中則先後任職香港兆富證券、鏵亞旗下華亞證券的基金銷售業務；鄭秀英則是朱立安的舊識。

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鄭豐喜遺孀吳繼釗 也被騙走近兩千萬元

二○一三年起，朱、黃先後以兆富、華亞等名義在台招募投資「AXIS 戰略基金」，宣稱每半年固定配息四％至四．二％，三年期滿可領回本金，非法吸金。二○一七年間，朱自行設立「VCH基金」對外招攬投資，稱每年固定配息七％至十二％，一年期滿可領回本金。二○一九年間，朱邀約鄭以ZAVORI名義對外招募投資AXIS基金。

九年前，朱立安結識何莎並推銷該基金，聲稱收益穩定，投資標的是房地產租金，不僅保本且幾乎不會有風險，三年屆滿即可全數贖回。二○一四年至二○一六年，何莎共匯出近五千萬元申購基金，吳繼釗也被騙走近兩千萬元。但朱立安未拿錢去投資，而是用以清償借貸。

一審北院批三人為謀取私利，製造美麗虛幻泡沫，使投資人一再投資，投入畢生積蓄蒙受重大損害，分判兩年到十二年不等徒刑。二審高院考量三人於二審期間與部分投資人和解並賠償，撤銷一審判決。

高院指出，朱居於主導地位，犯罪所得最多，改判十年刑；黃賠償金額已超過犯罪所得，獲原諒，改判刑兩年，緩刑五年；鄭秀英情節輕微，改判刑一年四月，緩刑三年，可上訴。

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