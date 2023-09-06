詐騙首富林百里老婆 名媛朱立安吸金3.7億二審判10年

名媛朱立安二審仍被重判10年。（資料照）

2023/09/06 11:48

〔記者吳政峰／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，吸金高達3.7億元，被害人除了新台灣首富、廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，還有作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流。一審台北地院依違反銀行法重判朱立安12年刑、偽造文書罪4月刑可易科罰金；二審高等法院6日撤銷原判決，但仍重判10年刑，理由稍後公布。

高院撤銷原判決，依銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪判朱立安10年刑；共犯黃彥中2年刑，緩刑5年；共犯鄭秀英1年4月，緩刑3年，犯罪所得除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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檢方調查，朱立安曾任香港華亞證券董事，8年前認識何莎，藉機向何莎推銷AXIS境外基金，聲稱該基金收益穩定，投資標的是房地產租金，不僅保本且幾乎不會有風險，3年屆滿即可全數贖回。

為取信何莎，朱女還帶何莎至證券公司辦公室、出示董事名片，稱該基金註冊在開曼群島，較無稅務問題，投資年息高達8.4％，何莎於2014年底至2016年初共匯出近5000萬元申購基金。

此外，包括吳繼釗等多名政商名流，也遭類似手法詐騙，吳繼釗被騙走將近2000萬元。檢方查出，朱女藉推銷假基金吸金共3億7089萬餘元，使眾多被害人投入畢生積蓄蒙受重大損害，將她起訴。

北院去年12月審結，批評朱立安等3人為謀取私利，虛設境外紙上公司，製造美麗虛幻泡沫，誘使受害投資人一再投資，眾多被害人投入畢生積蓄，蒙受重大損害，破壞金融秩序，判朱12年刑、黃彥中5年6月、鄭秀英2年，犯罪所得除應發還被害人金額部分，餘沒收或追徵。高院6日改判，減輕刑度，仍可上訴。

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