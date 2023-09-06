科技公司「債權投資」吸金73億15人起訴 扣押19支百達翡麗名錶

檢調搜索查扣19支百達翡麗等名牌手錶。（中檢提供）

2023/09/06 10:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署指揮警調，偵破旭新科技公司涉嫌吸金案，該公司陳姓代表人（老闆，負責人）與共犯，架設「債權投資P2B網路理財」網站，辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」與及「年報酬率7％至12％」為宣傳，對外民眾投資「債權讓與方案」，宣稱利潤達每年7％至12％，網頁還強調「立足台灣，投資世界」，共吸金高達73億元5186萬元，陳男等人雖否認犯行，中檢仍於今天依違反銀行法等罪名起訴陳男等15人。

中檢指出，此公司是從2014年7月起開始吸金，共提出對外招募的國內外債權投資方案361件，吸引近萬名投資人，認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額，共計73億餘元，所謂「債權投資」，通常是指企業公司，需要資金周轉，例如甲公司需要一筆資金擴增廠房，甲公司除了向銀行貸款之外，亦可向民眾募集資金（稱之為債權），民眾籌資給甲公司，就稱為「債權投資」。

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中檢強調，本案於偵查時，台中地方法院准予扣押該公司主嫌陳男名下房地產1筆，以及旭新科技公司名下金融帳戶5筆，並於搜索時當場查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支，其中部分名錶單支市價逾300萬、400萬元，粗估查扣不法犯罪所得計1億4426餘萬元，另查獲證物NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書等證物一批。

中檢指出，對旭新科技公司及代表人陳男等15人，提起違反銀行法等罪名公訴，並聲請法院就被告旭新公司從2014年至今年（2023年）之間，不法吸金（收取的民眾投資額）73億5186萬餘元，依銀行法與刑法等規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，宣告共同沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

檢調搜索時查扣現金385萬餘元。（中檢提供）

旭新科技公司的投資網站，標榜「立足台灣，投資世界」。（翻攝自網站）

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