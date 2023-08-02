五互集團吸金220億 南市數十名中配受害她跪求原諒

台南市數十名受害人向市議員王家貞陳情，其中有人最多被騙了1千多萬元。（王家貞提供）

2023/08/02 15:05

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」推銷消費型契約，涉非法吸金逾220億元，全國近2萬人受害，集團女總裁陳秋白今年5月被法院一審判刑10年6月。台南市數十名受害人昨天向南市議員王家貞陳情，受害者多數為中國配偶，有人最多被騙了1千多萬元。

王家貞表示，日前接到台南市新住民協會理事長邱素禎陳情，述說該集團以其遍布全台的各種事業為誘餌，會員存款可等值消費，並可獲取高於銀行的利息大量吸金。

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昨天下午，在邱素禎帶領之下，約3、40位受害人聚集在王家貞議員服務處陳情。其中以龍海幹部身份招徠許多中配姊妹淘入會的陳姓幹部讓眾人很不諒解，她也當場下跪哭求原諒。

王家貞表示，向她陳情的受害者，多為嫁入台灣的中配。詐騙手法是先贏得中配信賴，使其成為吸金幹部，再利用話術結交中配朋友圈，鼓勵存款成為該集團會員，僅台南一分部的受害者即達數百人，而昨天陳情者，其中一人存款受騙最高多達1300百萬元。

南市警一分局偵查隊副隊長邱聰憲也就法律層面跟受害人說明，他提醒大家此時此刻走法律途徑才是最有可能討回錢財的方式，需要專業律師協助走司法途徑，大家應該集體找律師訴訟，要打團體戰以節省時間。

王家貞也向大家喊話，自責或罵上線、罵惡人，不如思考如何能討回點錢財？她呼籲受害人先放下情感面的痛，以理性如何解決問題才是正辦。也請鄉親投資務必要慎重，不合常理的利益請特別小心。

受害人聚集在南市議員王家貞服務處向王家貞陳情。（王家貞提供）

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