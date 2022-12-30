紙上公司吸金3.7億 名媛朱立安判12年

朱立安（右）今年7月因籌不出交保金而還押看守所。（資料照）

2022/12/30 05:30

〔記者張文川／台北報導〕名媛朱立安被控虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金，並經人引薦結識廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，刻意接近靠著噓寒問暖成為閨密，再遊說何投資假基金，騙走何莎近五千萬元，而作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流也受害，共吸金三點七億元；台北地院昨依違反銀行法「非法經營銀行業務罪」將朱立安重判十二年徒刑，另依刑法偽造私文書罪判處四月、可易科罰金之刑。

共犯黃彥中被認定吸金八點四萬美元（約合台幣二五八萬元），鄭秀英吸金廿九萬元台幣，二人也被依非法經營銀行業務罪各判五年六月、二年徒刑。朱利安現仍在押，三人均未到庭聆判。

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朱立安曾任香港華亞證券董事，八年前經友人介紹認識何莎，朱向何聲稱AXIS基金收益穩定，投資標的是房地產租金，不僅保本，且幾乎不會有風險，三年屆滿即可全數贖回。

為取信何，朱還帶何到證券公司辦公室、出示董事名片，稱該基金在開曼群島註冊，無稅務問題，投資年息達百分之八點四；何莎誤信於二○一四年底至一六年初，匯出近五千萬元向朱女申購基金。吳繼釗等多人也遭相同手法受害，吳被騙走近二千萬元。

合議庭認定朱立安等三人為謀取私利，虛設境外紙上公司，製造美麗虛幻泡沫，誘使受害投資人一再投資，眾多被害人投入畢生積蓄，蒙受重大損害，三人破壞金融秩序，依各自的吸金規模，分別量處二年至十二年等徒刑，犯罪所得除應發還被害人金額部分，餘沒收或追徵；可上訴。

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