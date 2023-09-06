名媛朱立安詐騙首富妻子 高院驚曝犯罪所得高達5億

名媛朱立安二審仍被重判10年。（資料照）

2023/09/06 18:52

〔記者吳政峰／台北報導〕名媛朱立安涉嫌虛設境外紙上公司招攬投資，詐騙首富林百里妻子何莎等多人，原傳出不法所得為3.7億元，但高等法院6日判決驚曝，朱的犯罪所得實際上高達約5億元，惟考量她和部分被害人和解，撤銷一審台北地院所判的12年刑，改判10年，可上訴。

朱立安為ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司及璟琦公司負責人，並曾擔任鏵亞金融集團董事、台灣區聯絡人及Axis基金公司董事；同案被告黃彥中則先後任職香港兆富證券公司、鏵亞旗下華亞證券公司的基金銷售業務；另名被告鄭秀英則是朱立安的舊識。

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2013年起，朱立安與黃彥中先後以兆富、華亞等名義，在台灣地區向不特定投資人招攬投資，宣稱「AXIS戰略基金」每半年固定配息4%至4.2%，3年期滿可領回本金，非法吸金。2019年間，朱立安邀約鄭秀英以ZAVORI名義對外招攬投資「AXIS基金」。

另朱立安於2017年間自行設立「VCH基金」，對外表示每年固定配息7%至12%，1年期滿可領回本金，招攬不特定人投資。

但朱立安取得投資款項後，並未從事投資，而是用來清償私人借貸、支付其他投資人利息或贖回款等用途。受害人除了何莎，還有作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流。

一審北院去年12月29日依違反銀行法非法經營銀行業務罪，重判朱立安12年刑，偽造私文書罪4月刑可易科罰金；黃彥中5年6月；鄭秀英2年。全案上訴二審。

高院6日宣判，驚曝朱立安、黃彥中、鄭秀英的詐欺與非法吸金規模，實際上分別約為7.2億元、5億元、860萬元；犯罪所得各為5億元、310萬元、28萬元。

高院考量朱、黃、鄭於二審期間與部分投資人和解並賠償，科刑基礎變動，撤銷一審判決。

高院指出，朱立安居於主導地位，犯罪所得最多，改判10年刑；黃彥中賠償投資人的金額已經超過犯罪所得，被害人也幫忙求情，改判刑2年，緩刑5年；鄭秀英情節輕微，獲被害人原諒，改判刑1年4月，緩刑3年，可上訴。本案合議庭成員惟審判長（主辦）林孟宜、陪席法官張紹省、陪席法官戴嘉清。

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