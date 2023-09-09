妻躲進鄰居玻璃行......暴力夫開車衝撞又破壞警車 下場出爐！

21歲暴力男見妻躲進鄰居的玻璃行，開車撞破玻璃行大門，後來還踢壞警車安全隔板，南投地院各判處拘役50日和3月徒刑。（記者陳鳳麗攝）

2023/09/09 08:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕21歲謝姓男子與妻口角，妻擔心不測，躲入鄰居的汽車玻璃行，謝男憤而開車衝壞店門，警方後來用警車將他載回派出所途中，他又用腳踢壞警車隔板，後在法庭上哭窮，指其無業，投靠的岳母聲請保護令，他得搬出，南投地院法官以毀損他人物品罪、損壞公務員掌管之物品罪，各判拘役50日、有期徒刑3月。

判決書指出，謝姓男子因妨害公務、公共危險案被判刑，去年11月初才執刑完畢，今年7月某日中午，與妻子吵架，妻子怕暴力夫傷害她，逃出住處，躲到鄰居開的汽車玻璃行內，謝男在外嗆聲要她出來，否則後果自負，見嗆聲無效，索性開車衝撞玻璃行大門，門毀玻璃碎一地。

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玻璃行業者報案，派出所警員趕到處理，將情緒失控的謝男，用警車載回派出所製作筆錄，謝男在途中叫囂，並用腳猛踢安全隔板，致使損壞完全無法使用，罪加一等。

謝男被南投檢方起訴後，沒有跟玻璃行和解賠償，在地院法庭哭窮，指自己無業，祖母的喪葬費又讓他負擔更重，住在妻子娘家，卻又因岳母針對他聲請保護令，不得不搬出岳母家，而現在還要扶養父母、妻子，以及妻與前夫所生的小孩，經濟困難。

南投地院法官審理後，仍將謝男以毀損他人物品罪，判處拘役50日；又以損壞公務員掌管物品罪，判處有期徒刑3月。若易科罰金，合計要為暴力罪行付出14萬元的代價。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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