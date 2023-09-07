高市保全員助警破10件家暴、性侵案 尋求刑大合作拚港都治安

高市保全員扮民間版警察助警破10件家暴案，保全公會理事長陳紀孝（左）拜訪刑大大隊長鄢志豪（右），承諾警民合作拚港都治安。（記者黃良傑攝）

2023/09/07 18:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市保全公會配合「第三方警政」力量，保全人員助警通報10件家暴、性侵，警方表示肯定，理事長陳紀孝今赴高市刑大表達警民深度合作，希望未來保全員能化身「民間版警察」，協防社區攔詐、防搶、阻竊，也盼提升保全、樓管員素質，掃除社區治安死角，刑大大隊長鄢志豪表示警力有限、民力無窮，承諾合作打擊犯罪。

高市保全公會會員目前有上百家保全業者，據了解，今年迄今有7家業者主動保防，向警政、社政系統通報了10件家暴、性侵案件，成功救出被害人，呼應警方發揮第三方警政，協助犯罪預防、偵查、破案，保全公會將召開會員大會，邀請相關單位與會討論。

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不過，因保全員良莠不齊，保全公會理事長陳紀孝今拜訪刑大，希望警方提供保全業助人護己的勤前教育，也盼警方協助業者查核保全員素行，陳紀孝表示，因為樓管牌和保全牌的督管機關不同，分別為營建署、警政署，可能因承攬和轉包的差異，造成警方無法源查核保全員素行，導致形成治安漏洞，盼能把地方治安問題轉達中央重視。

刑大大隊長鄢志豪則建議保全業者，可以串連組成共同群組，互相協援、通報相關資訊，及時掌握保全、樓管人員動態，畢竟警力有限、民力無窮，警方感謝保全業者的協防，希望有更多空間合作。

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