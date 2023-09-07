5歲女童找媽媽迷途 正妹警陳靜雯「用這招」帶她回家

警員陳靜雯助女童找到回家路。（警方提供）

2023/09/07 23:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉1名5歲女童，滂沱大雨下竟帶傘獨自出門找媽媽，在街道遊蕩的身影讓附近居民趕緊報警，員警將女童帶返所，由於女童不知道家人手機或家中電話號碼，正妹女警陳靜雯靈機一動，打開手機google map街景地圖，詢問女童平常回家路線，所幸女童對圖象的記憶力相當高，按圖索驥指出回家的路，員警立刻帶女童平安返家。

枋寮分局枋寮派出所巡佐陳文仁、警員黃茂全，日前執行勤務時，接獲民眾報案稱，於枋寮鄉北勢寮便利商店，有名年幼女童獨自在路邊徘徊，疑似迷路。

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員警到場，還不太會表達的女童說，因為媽媽載姐姐出門買文具，但還沒回家，她太想媽媽和姐姐，就自己跑出門「想要找媽媽」。

員警因為女童無法說出住址，且當時外頭仍下著雨，員警先將女童帶回派出所，由值班女警陳靜雯安撫女童情緒，並試著詢問是否知道媽媽手機號碼或家裡電話，不料員警撥打電話皆無人接聽。

陳靜雯靈機一動，打開手機google map街景地圖，先是詢問女童上學的幼兒園在哪？待女童找到後，再詢問平常回家路線，所幸女童對圖象的記憶力相當高，立刻就找到回家的路，並指出住處。

員警帶著女童登門後，家人尖叫狂喜地向警方指出，女童的姐姐因為已要開學，媽媽帶姐姐出門買文具，女童和爸爸在家，不過，當爸爸在廚房忙家務時，女童趁隙持傘跑出去，父親發現女兒不見心急如焚地四處尋找，員警上門時已準備騎車冒雨出門尋找，所幸女童在平安無恙；家人對警方第一時間提供協助深表感謝。

陳靜雯協助女童回家的照片流出，清麗臉龐被媒體封為「正妹」，26歲的她從警4年，皆在枋寮分局轄區，從派出所調動至分局交通組，假日時也要到屏鵝公路支援交管，當天因為勤務傍晚至派出所支援，沒想到照片曝光引來熱議，她謙虛說「戴口罩的關係啦！」，當天能順利為女童找到回家路，女童自己的記憶力很重要。

陳靜雯在大馬路執勤模樣，據學長表示，是相當受矚目。（民眾提供）

員警助女童找到回家路。（警方提供）

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