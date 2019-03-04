追可愛小鹿卻在寒冷森林走失 小姊妹迷途44小時後獲救

美國加州8歲女童萊婭（Leia Carrico）和5歲妹妹卡羅琳（Caroline Carrico），在寒冷森林中走失將近44小時，最後平安被尋獲。圖為妹妹卡羅琳獲救時與消防員對話。（圖擷自Humboldt County Sheriff推特）

2019-03-04 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洪堡郡（Humboldt County）8歲女童萊婭（Leia Carrico）和5歲妹妹卡羅琳（Caroline Carrico），於當地時間1日下午3時許追著小鹿的蹤跡跑進森林，卻找不到回來的路。小姊妹在寒冷中度過將近44小時，終於在3日上午10時30分平安獲救。

據《ABC》報導，小女孩的母親米絲蒂（Misty Carrico）透露，當時女兒們說要去家裡附近散步，她回答不准出去後過沒多久就發現2人不見了。米絲蒂連忙和鄰居與親友搜尋附近區域卻不見人影，因此報警求助。

當局隨即展開大規模救援，共有21個執法單位派出170多人，其中包括兩架直升機和12名警犬隊人員，雖然遍尋不著但搜索行動仍一直持續，甚至挨家挨戶地確認並排查所有出入車輛。

終於，消防隊長克拉姆利（Delbert Crumley）和消防員希爾（Abram Hill）透過追蹤女孩靴子的足跡，找到了小姊妹的下落。女童告訴消防大叔，她們跟著一條鹿的踪跡走，結果就迷路了，姊妹倆決定留在原地，並靠著葉子上的露水解渴。

洪堡郡警長洪薩爾（William Honsal）表示，2個女孩可以自己走動並精神狀態良好，而且完全沒有受傷。洪薩爾說，在經過護理人員的檢查後，初步判斷小姊妹有脫水和感冒的症狀，但基本上沒什麼大礙。

從警長辦公室發布的一張照片可以看到，妹妹卡羅琳獲救時穿著一件粉紅色的毛衣和雨靴，正在和一名消防員交談。洪薩爾在記者會上直說，萊婭和卡羅琳安然無恙地被尋獲，「我們今天都在見證奇蹟」。

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