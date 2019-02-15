6歲女童走失哇哇大哭 正妹女警一招讓她秒變網紅擺笑臉…

2019-02-15 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女童與媽媽到公園遊玩卻走失被帶到警所，員警見她哭喊著找媽媽，展開糖果攻勢未果，此時女警吳佩蓉靈機一動要跟女童合照，沒想到女童一看到手機鏡頭竟立即停止哭泣，馬上對著鏡頭擺出迷人笑容，專業模樣萌翻現場員警，媽媽隨後也趕到警所與女兒會合，虛驚一場。

前天中午一位熱心民眾牽著賴姓女童走進第二分局公園派出所求助，警方見女童淚流滿面，哭喊著找不到媽媽，警方試圖安撫女童情緒並嘗試詢問相關資料，但她仍然不斷啜泣，只向警方表示自己6歲，值班警員伍震傑對女童展開糖果攻勢，但沒有太大效果。

女警吳佩蓉靈機一動，拿出手機要跟女童合照，沒想到她一看到手機鏡頭竟立即停止哭泣，馬上對著鏡頭擺出迷人的笑容，專業的模樣萌翻現場員警，此時賴母因為在兒童遊戲區找不到女兒打電話報案，伍員一看到報案內容立即與賴母聯繫。

焦急賴母隨後一進派出所看到女兒平安無事故，才放下心中大石向警方表示，因家住台中公園附近常帶兒女到園區的兒童遊樂區玩耍，未料機車還沒停好，女兒就熟門熟路等不及的先下車跑去玩，幸好有熱心民眾及警方及時協助，化解一場虛驚。

公園所所長李銘卿表示，民眾帶小朋友至鬧區或人潮眾多地區，應教導小朋友找不到大人時，先在原地等候或是尋求警察協助，也可以在小朋友身上配戴名牌，並載明聯絡方式等重要資訊，一旦走失時旁人或警察可以迅速連絡上家人。

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