涉貪立委廖國棟稱患病不會逃亡 高院仍裁定延長境管8個月

高院認定廖國棟涉貪污重罪，且一審被判8年6月，且立委有豐富人脈，有逃亡可能，裁定9月15日起繼續限制出境、出海8月。（資料照）

2023/09/07 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕立委集體收賄案，震驚社會，六連霸的國民黨籍現任立委廖國棟也涉案，一審被判刑8年6月，上訴後，高等法院日前傳訊廖國棟出庭，廖堅稱清白，求情說，他患有心律不整、糖尿病、腎臟功能不全等病病，正接受治療，且親人、財產都在台灣，不可能逃亡，請求勿延長限制出境、出海處分；高等法院認定，廖國棟涉犯貪污重罪，一審被重判，加上擔任立委有豐富人脈、資源，仍有逃亡海外可能，裁定自9月15日起，繼續限出境、出海8個月。

高院裁定指出，廖國棟日前庭訊雖否認犯罪，但依檢調調查事證，從相關人證、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、帳冊等資料，都足以認定廖國棟涉嫌貪污治罪條例的職務收賄罪嫌，且犯罪嫌疑重大，且所犯是最輕本刑5年以上徒刑的重罪，加上一審已將他判刑8年6月，可以認定廖國棟應承擔的罪責甚重，有畏罪潛逃海外的動機和誘因。

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高院亦認定，廖國棟擔任立委，有豐富人脈、資源及相當資力，仍有逃亡海外可能，具有限制出境、出海的原因，且已經是對廖國棟人身自由干預較少的強制處分，裁定自9月15日起，將廖繼續限制出境、出海8個月。

高院日前考量廖國棟遭限制出境、出海處分，將於9月14日屆滿，傳訊廖國棟出庭說明，決定是否有必要延長其限境等處分。

廖國棟提出7點理由，說明沒有將他延長限制出境、出海的必要。廖國棟指出，依本案共同被告的陳述和資料均指向丁復華是實際收賄的人，丁也坦承款項由他收取，可見他確實沒有收賄，並無嫌疑重大情形，一審雖判他8年半，但他已提起上訴，應以無罪推定原則，視他為無罪。

廖國棟認為，一審審理後，各項調查均已完備，相關證據在法院卷證資料中，他並無偽變造、湮滅證據，或勾串共犯、證人之虞。另外，他被諭知以1千萬元交保，應足以擔保國家刑法權的追訴，且交保後，均按時到派出所報到，亦準時出庭，並無延長限境等處分必要。

廖並稱，親人、財產都在台灣，並無其他國家居留證，而且已69歲，又長期患有糖尿病、心律不整、全身筋膜炎、腎功能不全等宿疾，正接受各項療程，不可能逃亡海外。

廖強調，他是蟬聯六屆的現任立委，在立院也擔任過國民黨黨團書記長及總召等工作，知名度高，屬於公眾人物，「無論走到哪裡，都受到高度矚目，絕無逃亡可能」。

廖的律師主張，一再將廖國棟限制出境，是侵害其居住、遷徒自由的做法，廖目前正接受多項醫療處理，絕無逃亡可能，更何況，目前全球疫情雖然趨緩，但比較起來，台灣疫情仍是全球較穩定，廖不可能冒險而逃亡海外。

檢方指控國民黨立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委蘇震清、時任時代力量立委徐永明等4名立委，涉嫌期約或收受前太流公司負責人李恆隆賄賂為公司法修法爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓以奪回SOGO百貨經營權，被台北地院依不違背職務收受賄賂罪判刑7年4月至10年不等徒刑，已上訴高院審理中。

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