立委收賄案開庭 廖國棟稱「蟬聯六屆立委知名度高」不可能逃亡

高等法院審理立委集體收賄案今傳訊立委廖國棟出庭，廖拍胸脯稱「我是蟬聯六屆的立委，知名度高」，不可能逃亡，請求勿延長其限制出境、出海處分。（記者楊國文攝）

2023/08/31 17:31

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理立委集體收賄案，今針對是否延長限制出境、出海處分，傳訊國民黨籍的現任立委廖國棟出庭，一審被判刑8年6月的廖國棟堅稱清白，太流爭議案是辦公室主任丁復華假借其名義收賄，和他無關，廖並以長期患有糖尿病等宿疾，正接受各項療程，且已69歲，親人、財產都在台灣，加上他是蟬聯六屆的現任立委，「我的知名度高」，不可能潛逃海外，請求勿延長限制出境、出海處分；高院近日將做出裁定。

高院考量廖國棟遭限制出境、出海處分，將於9月14日屆滿，今天下午傳訊廖國棟出庭說明，以決定是否有必要延長其限境等處分。

請繼續往下閱讀...

廖國棟提出7點理由說明沒有將他延長限制出境、出海的必要。廖國棟指出，依本案共同被告的陳述和資料均指向丁復華是實際收賄的人，丁也坦承款項由他收取，可見他確實沒有收賄，並無嫌疑重大情形，一審雖判他8年半，但他已提起上訴，應以無罪推定原則，視他為無罪。

廖國棟認為，一審審理後，各項調查均已完備，相關證據在法院卷證資料中，他並無偽變造、湮滅證據，或勾串共犯、證人之虞。另外，他被諭知以1000萬元交保，應足以擔保國家刑法權的追訴，且交保後，均按時到派出所報到，亦準時出庭，並無延長限境等處分必要。

廖並稱，親人、財產都在台灣，並無其他國家居留證，而且已69歲，又長期患有糖尿病、心律不整、全身筋膜炎、腎功能不全等宿疾，正接受各項療程，不可能逃亡海外。

廖強調，他是蟬聯六屆的現任立委，在立院也擔任過國民黨黨團書記長及總召等工作，知名度高，屬於公眾人物，「無論走到那裡，都受到高度矚目，絕無逃亡可能」。

廖的律師主張，一再將廖國棟限制出境，是侵害其居住、遷徒自由的做法，廖目前正接受多項醫療處理，絕無逃亡可能，更何況，目前全球疫情雖然趨緩，但比較起來，台灣疫情仍是全球較穩定，廖不可能冒險而逃亡海外。

檢方指控國民黨立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委蘇震清、時任時代力量立委徐永明等4名立委，涉嫌期約或收受前太流公司負責人李恆隆賄賂為公司法修法爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓以奪回SOGO百貨經營權，被台北地院依不違背職務收受賄賂罪判刑7年4月至10年不等徒刑，已上訴高院審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法