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    立委收賄案辯論廖國棟反控「張冠李戴」 檢：事證明確

    藍委廖國棟（見圖）辯稱沒收賄，檢方則說，廖國棟與李恆隆從一場「晶華早餐會」即開始合作5年多，證人對於廖國棟收賄時的情況也指證明確。（資料照）

    藍委廖國棟（見圖）辯稱沒收賄，檢方則說，廖國棟與李恆隆從一場「晶華早餐會」即開始合作5年多，證人對於廖國棟收賄時的情況也指證明確。（資料照）

    2022/02/16 17:04

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立法委員集體收賄案，本月進入密集辯論階段，今天由國民黨籍立委廖國棟打頭陣，廖國棟辯稱沒收賄，丁復華與李恆隆、白手套郭克銘間的聯絡和約定，他都不知情，完全被蒙在鼓裡。但檢方論告指控，廖國棟與李恆隆從一場「晶華早餐會」即開始合作5年多，證人對於廖國棟收賄時的情況也指證明確，認為廖的辯詞不可採信。

    北檢起訴指控，廖國棟涉透過白手套「是知管理顧問」公司總經理郭克銘居間聯繫，向太平洋流通公司前負責人李恆隆收受賄賂790萬元，廖的國會辦公室主任丁復華收賄180萬元，廖並運用開公聽會、質詢等方式，施壓經濟部官員太流案的相關修法問題，以協助李奪回SOGO經營權。

    廖國棟堅稱「我沒有犯罪」，認為2019年12月由東吳大學在立法院紅樓101會議室召開的研討會，不是他召開的，從準備、邀約他都未參與，「對於關心的定義，我和你們（檢方）不一樣」，他沒犯罪、沒協力、沒施壓、沒犯意、沒聯絡、更沒收賄。

    廖國棟說，丁復華收的錢與他無關，他完全不知情，他也不認識統領百貨總經理翁華利，檢方控詞子虛烏有、張冠李戴，李、丁的證詞也牛頭不對馬嘴，多處兜不攏，李恆隆邀請丁復華當智囊團的事他也不知情。廖國棟只承認對丁復華識人不明、用人不善的失職。

    對於為了SOGO案施壓經濟部官員，廖國棟說，行政機關明知做得不對，卻不尋求導正，任由錯誤的行政處分繼續存在，他不斷與部會溝通修正錯誤，是在行使立委監督行政的正當法定職權，「不作為才是有虧職守」，從未有收賄、牟利的念頭與事實；且公司法是朝野齊聲要求修法，很多立委都有提案，最後表決時，他是支持不溯及既往，不利於李恆隆，何來對價之說？

    廖國棟的辯護律師李永然、黃斐旻答辯說，丁復華與郭克銘、翁華利間的接觸與約定、金錢往來，廖國棟都被蒙在鼓裡，並不知情，丁欺瞞廖國棟、利用廖的名義私下謀取不法利益，卻為了獲取輕判而把罪過都栽給廖國棟，自白不可信，廖國棟的認知就是受理一件民眾陳情案，協助與經濟部協調，是合法行使立委職權。

    北檢檢察官黃嘉妮論告指出，立院紅樓101會議室是經濟委員會行使職權的重要場所，東吳研討會特地選在此處舉辦，指定地點別有用心，會使經濟部官員對此場會議產生與經委會的聯結，造成施壓官員出席的效果，並非一般學術研討會議。

    黃嘉妮指出，廖國棟身為經濟委員會立委，對經濟部官員有影響力，他2015年初開始接觸關切SOGO案，同年3月31日在晶華早餐會與李恆隆見面，確立合作關係，席間李恆隆允諾會「協助、支持」廖國棟選舉，「不會讓大家白忙」，即已達成約定報酬的合意，廖並非無償幫忙陳情，而是有對價關係，廖國棟之後5年經常對經濟部官員施壓SOGO案，2017年甚至凍結、刪除經濟部預算，廖收賄790萬元的事實也經丁、李、郭證述明確。

    丁復華承認全部起訴事實，他感到很慚愧，本案他犯的最大錯誤就是不該收賄，他非常後悔，不知如何彌補，只能在法庭誠實面對，他願意領受法院任何處罰，若法官能考量他要照顧年邁母親與幼兒而給予緩刑機會，他會非常感激；郭克銘也全盤認罪，承認自己錯在模糊了單純感謝與行賄之間的界線，希望法官量刑時給他自新的機會，他會珍惜、不再犯錯。

    李恆隆說，送立委錢的事他全部承認，他還有很長的仗要打，大是大非的事他吞不下去，SOGO案的事實是太流從來沒有邀請遠東徐旭東來增資，刑事、民事、行政法院都判增資案是虛偽不實，經濟部卻將錯就錯不願訂正，「我遇到史上最大的金光黨，就是政府和徐旭東」，我走投無路，經濟部也不理我，「有朋友幫我，我不給錢不好意思」，所給的錢都是他的血淚。

    合議庭今天辯結廖國棟的部分，定18日辯論立委陳超明收賄案，下週三由前立委徐永明登場辯論。

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