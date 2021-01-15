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    立委收賄案》北院裁定廖國棟1000萬交保 如願參加獨子婚禮

    北院合議庭下午開庭調查續押廖國棟的必要性；庭訊後認定已無勾串之虞，裁定廖國棟1000萬交保，限制出境出海與住居，每週一至派出所報到一次。（資料照）

    北院合議庭下午開庭調查續押廖國棟的必要性；庭訊後認定已無勾串之虞，裁定廖國棟1000萬交保，限制出境出海與住居，每週一至派出所報到一次。（資料照）

    2021/01/15 14:48

    ［記者張文川／台北報導］台北地院審理立委集體收賄案，今繼續審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚行賄者、太平洋流通公司前負責人李恆隆作證，廖國棟案的證人交叉詰問完畢，合議庭下午開庭調查續押廖國棟的必要性；庭訊後認定已無勾串之虞，裁定廖國棟1000萬交保，限制出境出海與住居，每週一至派出所報到一次。

    廖國棟先前聲請解除羈押時說，獨子將在1月31日舉辦婚禮，希望能獲交保，參加兒子的婚禮，如今獲得交保，願望得以實現。

    北檢起訴指控，李恆隆涉透過郭克銘，行賄廖國棟870萬元、丁復華180萬元，運用開公聽會、質詢等方式，針對太流案施壓經濟部官員。

    今庭訊時，廖國棟的律師主張，所有證人都已詰問完畢，已無勾串之虞，廖的存款只有296萬元，祖產土地多是原住民保留地，變賣不易，廖與家人關係緊密，不可能棄家人而獨自在海外生活，沒有逃亡財力、動機

    且廖已67歲，患心律不整、糖尿病、筋膜炎，在押期間健康每下愈況，曾因血糖過低、心律不整而戒護就醫，本週開庭2次也都因血壓過高不適而暫停庭訊，且他也絕不會棄選民所託而逃亡，請求200萬元交保。

    蒞庭檢察官認為，廖國棟涉嫌重大，迄今未認罪、悔過，顯然無法坦然面對刑罰，仍有逃亡規避刑責之虞；法院若欲讓廖交保，200萬元顯然過低，同案被告立委陳超明涉收賄100萬，具保金即達500萬元，建請法官依比例、平等原則，提高廖的保證金額。

    北院合議庭評議認為，目前勾串之虞雖已消失，但廖國棟涉違背職務收賄重罪，嫌疑重大，有逃亡的疑慮，有羈押的原因，但沒有羈押的必要性，裁定1000萬元交保，限制住居於北市博愛路的立委宿舍，並限制出境、出海8個月，每週一晚間就近至南海路派出所報到。

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