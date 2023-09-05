海葵肆虐 鼓山警分局外牆被吹掉2字意外受災

海葵肆虐高雄員警救災疲於奔命，鼓山警分局外牆被吹掉2字意外受災。（圖由民眾提供）

2023/09/05 09:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕海葵颱風過境強風豪雨肆虐高雄，啓用僅1年半的鼓山分局新辦公大樓，也意外成了受災戶，因為外牆上的固定官署牌字，被9級陣風吹落「市」、「政」2字，變成「高雄府警察局鼓山分局」，鼓山分局表示將儘快僱工修復還原。

緊鄰壽山的高市鼓山警分局，是全市唯一有「靠山」的警分局，鼓山警分局舊有建物在日治時期為「高雄州廳」舊址，原為地上2樓、地下1樓建築，並於1979年增建3樓，已有43年歷史。因為建物老舊，3年前啟動重建計畫，在2019年9月原址重建，歷經2年10個月完工去年3月間完工。

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重建後的鼓山分局辦公大樓外觀以藍色為基底、以警鴿的翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」的意象，鼓山分局結合屋頂綠化、深陽臺立體綠化、屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念，除有完整辦公空間、訓練健身環境，更因應趨勢設置符合節能減廢及具現代化、智能化設施，改善員警工作品質。

海葵颱風過境肆虐高雄，鼓山分局轄區傳出不少樹倒、積淹水災情，鼓山路還有樹被強風吹倒壓損鐵皮屋民宅，幸好住戶及時逃出，鼓山分局員警救災、交管、拉警戒線疲於奔命，卻也意外成為颱風受災戶，所幸執勤員警都平安完成任務。

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