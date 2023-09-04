成軍打詐隊！ 彰檢招聘檢察官助理起薪4.6萬 「這項目」要達標

彰化地檢署將招聘5名檢察官助理，起薪上看4萬6千元。（記者陳冠備攝）

2023/09/04 19:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕近年詐騙案層出不窮，平均一名檢察官每年要偵辦近千案件，對此，中央推出「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，全台各地檢署招聘100名檢察官助理，其中彰化地檢署獲分配5名，起薪上看4萬6千元，以減輕地檢署被詐欺案癱瘓的負擔，招考報名至9月18日止。彰化檢方表示，考試項目包含國文、刑法等，另外電腦中文輸入每分鐘須40字以上，始得參加口試。

彰化地檢署指出，去年偵字刑事案件約有2萬7000多件，平均每名檢察官一年偵辦近千件案件，每月要結案80多件，但隨著詐騙案不斷增加，造成偵查期拉長，另外明年初總統和立委大選面臨的查賄工作也不能中斷，未免人力短絀狀況，所以招聘檢察官助理。

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彰檢襄閱主任檢察官吳宇軒表示，在法務部爭取下，全國增聘檢察官助理100名，其中彰化地檢署獲分配5名，此次招考的檢察官助理月薪為4萬6692元起跳，另外還有加班費，未來也有加薪的機會，歡迎法律系所及相關系所畢業的有志青年報名，加入檢察機關打擊犯罪、維護公平正義的團隊行列

吳宇軒說，考試方式為筆試，包括國文作文、刑法及刑事訴訟法（含洗錢防制法、毒品危害防制條例）、電腦中打每分鐘至少40字以上，通過筆試及電腦中文輸入測驗者於9月27日進行口試，將依成績順序擇優錄取正取5名，備取10名。詳情查詢彰檢官網。

彰化地檢署招聘檢察官助理，招考報名至9月18日止。（彰化地檢署提供）

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