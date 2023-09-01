基隆地檢署招考「檢察官助理」月薪46K起跳

基隆地檢署為紓減檢察官案量，首度舉辦「檢察官助理」招考，預計將錄取3名檢察官助理，另儲備若干名，薪資約4萬6千餘元，法律系畢業生或有修12個法律學分以上的公私立大學畢業的國人均可報考。（記者林嘉東攝）

2023/09/01 16:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐欺案猖獗，各地檢署詐欺案件暴增，基隆地檢署為紓減檢察官案量，首度舉辦「檢察官助理」招考，預計將錄取3名檢察官助理，另儲備若干名，薪資約4萬6千餘元，法律系畢業生或有修12個法律學分以上的公私立大學畢業的國人均可報考。

基隆地檢署主任檢察官黃冠傑指出，基隆地檢署日前依法務部及台灣高等檢察署的指示增設「檢察官助理」，檢察長李嘉明立即要求開始籌備甄試進用、教育訓練等事宜，並於今日將相關甄試簡章、報名資訊刊登在基隆地檢署網站上。

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黃主任指出，「法官助理」行之多年，今年8月30日才分發至基隆地檢署的檢察官李承晏，在考取司法官前，曾在基隆地院擔任法官助理一段時間，對於他後來考取檢察官有很大幫助。

對於地檢署即將有「檢察官助理」，李承晏表示，有志於打擊犯罪的法律系畢業的學生，或者對於法律工作有興趣且符合報名資格的人，都應該把握這個難得的機會，爭取擔任檢察官助理，實現理想。

黃主任表示，基隆地檢署「檢察官助理」報名資格需為中華民國國民，並具有公私立大學（含學院）或經教育部認可的國外大學以上學校，法律系所或其他與法律相關系所畢業；其他與法律相關系所畢業生，需曾在公立或立案私立專科以上學校修習主要法律科目達12個學分以上者（任1科採計學分最多以6學分為限）。

檢察官助理錄取後，主要協助檢察官處理電信詐欺等案件偵查、公訴、執行業務之程序審查、卷證分析、法律問題研究等，歡迎有志者自即日起至9月14日止，以通訊報名方式向基隆地檢署報名，筆試日期訂於9月20日舉行。

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