月薪46K！雄檢招募檢察官助理 條件之一「每分鐘打40個字」

雄檢招募檢察官助理月薪上看46K。（記者黃佳琳攝）

2023/09/01 15:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕法務部為因應行政院「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，提出進用「檢察官助理」100人政策，以強化偵查輔助人力，雄檢獲得10位名額，報名日期只到本月11日，18日筆試、25日口試，月薪46692元，考生除了要具備一定法學背景和素養外，其中還有一項重要條件就是「每分鐘打40個字」。

雄檢指出，現今電信網路詐欺犯罪，隨著網際網路發達，雄檢已成立「查緝新興犯罪專責小組」，針對轄內新興詐欺及洗錢犯罪，運用新思維主動出擊；為了讓檢察官得以集中能量偵辦重大案件及向上溯源，避免過量電信詐欺案件影響偵查量能，雄檢將進用臨時人員「檢察官助理」10名。

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此次甄試對象除傳統具備法律相關背景者外，還包含非法律系所畢業，具有電子、土木、建築、工程、財經等系所畢業，領有畢業證書者。檢察官助理進用後將協助檢察官辦理偵查、公訴、執行案件程序審查、卷證分析、法律問題研究、蒐集資料及分析等事務及其他交辦事項，相關甄試簡章、報名資訊刊登可至雄檢網商查詢（網址：https://www.ksc.moj.gov.tw/296454/296651/296652/1097403/）。

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