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丈夫不給家用、負債又外遇離家 老婦訴離斬斷56年婚姻

老婦向苗栗地方法院訴請離婚，要斷絕2人長達56年的婚姻，法官判准。（記者彭健禮攝）

老婦向苗栗地方法院訴請離婚，要斷絕2人長達56年的婚姻，法官判准。（記者彭健禮攝）

2023/08/31 17:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名老婦不滿丈夫婚後不僅未提供家用，又有負債、外遇，甚連兒子向丈夫拿學費，丈夫都寧願把錢去買飼料給鴿子吃，加上丈夫已離家25年不歸，老婦不再隱忍，向苗栗地方法院訴請離婚，要斷絕2人長達56年的婚姻，法官判准。

老婦指控，她與丈夫於1967年間結婚，子女如今均已成年，但丈夫婚後未提供家用，未盡扶養子女義務，又有負債、外遇，後於1998年間後離家不歸，雙方分居至今。她主張雙方感情基礎已不復存在，婚姻已破裂且難以維持存續，請求法官判決離婚。

2人的兒子也於庭上證稱，父母至少1、20年以上沒同住，是因為父親有外遇才沒同住；這些年來父親沒有回來過，也不會主動跟家裡聯絡，要找父親要透過姑姑。並表示，父親比較不顧家，賺錢也不會拿回來，不會為家裡的事操心，當初他要唸書跟父親拿學費，父親寧願把錢去買飼料給鴿子吃。

因老婦的丈夫經法院合法通知未到庭爭執，也未提出書狀作何聲明或陳述，法官自堪信老婦的主張為真實，並認為雙方感情疏離、形同陌路，兩人之婚姻已生破綻而無回復之希望，而有不能維持婚姻之重大事由。且就離婚事由應可歸責於被告，從而，老婦請求判決離婚，為有理由，應予准許。

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