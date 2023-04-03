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    結婚20年拒顧家 丈夫遭妻子訴離法院判准

    妻子控訴丈夫結婚20年來拒絕照顧家庭，訴請離婚獲士院判准。（情境照）

    妻子控訴丈夫結婚20年來拒絕照顧家庭，訴請離婚獲士院判准。（情境照）

    2023/04/03 18:02

    〔記者溫于德／台北報導〕一名妻子控訴丈夫結婚20多年來沒有收入，只靠她工作維生，就連原本讀高中的兒子也必須中斷學業，決定訴請離婚，士林地院指丈夫即便有給錢，每個月也只給3000元，根本不足負擔一家三口生活所需，何況丈夫在感情出現裂痕後並未積極修補，判准離婚。

    這對夫妻是在1989年結婚，婚後育有一子，妻子指控丈夫婚後不工作沒有收入，平時家庭支出都靠她從事裁縫等工作支應，正在就讀高中的兒子因此中斷學業。

    丈夫甚至還在2015年擅自出售房屋，並將售屋款花用一空，即便夫妻後來搬進大伯的房子，也因為感情不睦而分房睡，且丈夫完全不顧兒子生病，對兒子言語霸凌，導致多次病發，還拒絕兒子就醫。

    妻子進一步提到，大伯過世後，他們一家搬離原本住處並分居，已無親情及夫妻情義，丈夫卻要求入住她新購入的房屋，這種不拿錢養家又要分房產的行為，讓她決定訴請離婚。

    丈夫解釋，婚後已陸續付給妻子共80萬元的家庭生活費，還幫兒子找到保全工作，當初之所以會賣掉房屋，也是為了投資裝修設計公司，後來入住親戚房屋也曾負擔水電瓦斯費，妻子購屋時更親口答應提供居住卻反悔，才導致分居，他拒絕離婚。

    士院根據戶籍謄本、中華民國身心障礙證明等資料，採信妻子主張；縱然真如丈夫所說，20年來提供80萬元給妻子，然而，經平均計算，每個月也只有3000元，顯然無法負擔一家三口生活所需。

    況且，丈夫婚後擅自出售房屋，並將全數售屋款投資公司，導致夫妻引發更多爭執，丈夫卻未積極修補婚姻，反而一味要求妻子讓他搬進新購入的房屋，造成妻子精神上莫大壓力，已構成難以維持婚姻的重大事由，丈夫可歸責程度又比較高，判准離婚。

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