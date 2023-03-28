相信他會重新做人 癡情女監獄嫁受刑人僅3年夢碎

黃女不顧家人反對，執意嫁給當時入監服刑的陳姓受刑人，兩人於監獄內結婚，黃女堅信陳男會重新做人，但僅3年就夢碎，法院判決准予離婚。（情境照）

2023/03/28 20:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓女子於2019年間，不顧家人反對，執意嫁給當時入監服刑的陳姓受刑人，兩人於監獄內結婚，黃女堅信陳男會重新做人，卻發現陳男出獄後四處遊蕩，更會軟性監控她的行動，之後又觸犯偽造文書罪，結婚僅約3年，黃女去年向提起離婚之訴，法官認為，陳男又因詐欺等罪判刑9年5月，於去年（2022年）入獄服刑，判決准予離婚，可上訴。

判決書指出，黃女於台中地方法院提起離婚之訴，她主張自己於2019年5月，不顧家人反對，到監獄內與相戀多年的陳男結婚，當時陳男因犯偽造文書等罪名而服刑，她期待陳男「重新做人」，經常去探監，直到陳男於同年底出獄。

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黃女說，丈夫陳男出獄後，她卻發現，陳男不願重新故人，四處遊蕩，居無定所，更會軟性監控她的行動，例如她回娘家，陳男便會跟隨住在附近旅館，隨時掌握她的行蹤，或查看她的手機，之後還偽刻律師的印章，蓋在離婚協議書上欺騙她。

陳男答辯說，兩人認識5年後，於2019年5月於他服刑的監獄中結婚，他之後又涉入刑案被判刑，但這些都是黃女早就知道的案件，「不構成婚姻破綻事由」，他強調，自己對於黃女的照顧無微不至，且提供優渥經濟條件，供黃女與家人享用，黃女婚前、婚後無工作，至於偽造離婚協議書，是黃女的媽媽施壓，他迫於無奈而為之，這部分僅判刑2個月。

法官認為，陳男假釋之後，又因再涉入刑案被判刑，包括7件詐欺取財、詐欺得利案，判處徒刑9年5月，而於2022年9月再度入監，依據民法規定，夫妻一方因故意犯罪，判刑逾6個月確定，他方可向法院請求離婚。

法官強調，陳男已因刑事犯罪入獄，客觀上無法與黃女共同生活，雙方無法互信、互愛、互諒、相互協力，也無法共同保持婚姻生活的圓滿與幸福，據此判決准予離婚。

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