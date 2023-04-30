新婚妻半夜才回家拒溝通 夫「守活寡」3年訴離獲准

新竹陳姓老師新婚三年來，妻子每每半夜甚至凌晨才回家，每次想溝通卻遭妻子反嗆「同性戀」、「戀童癖」、「求你去死啦」。（情境照）

2023/04/30 17:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓老師新婚三年來，妻子每每半夜甚至凌晨才回家，每次想溝通卻遭妻子反嗆「同性戀」、「戀童癖」、「求你去死啦」，新竹地院法官勘驗夫妻LINE對話紀錄，發現每晚陳男都深情地在等太太回家，言語間充滿關懷、憐惜及擔心之意，卻苦等不著，妻子顯然長期漠視先生感受，婚姻出現重大破綻，判准離婚。

結婚三年的陳男說，婚後妻子張女時常晚歸，並泛稱因加班、工作係責任制云云，妻子不顧念他擔任教職需早起工作，常於深夜因細故跟他爭執、拉扯，甚至執意開車出門。

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再者，妻子常無端指控他「有親密朋友」、「結婚是為了報復」、「同性戀」、「戀童癖」、「有病」、「精神有問題」、「晚上不好睡是因為虧心事做太多」、「從事教職是誤人子弟、丟人現眼」等語，並時常詛咒他「去死」、「會被雷劈」。

法官勘驗夫妻LINE對話紀錄，發現陳男婚後即每晚九點傳送訊息詢問妻子何時返家，並提醒夜歸開車要注意安全，天暖要注意保暖，會等她回家等等，言語間充滿關懷、憐惜及擔心之意，張女於新婚燕爾之際，即幾乎天天夜歸，且大部分均係將近晚間十點左右，甚至有凌晨才回家情形。

法官調查，面對先生告長期關懷及擔憂，張女始終拒絕坦誠相告，亦不願妥善溝通，竟選擇先行欺瞞，說是要等日後學業完成，順利考取營養師等不確定時間點，再跟先生說實情的想法及舉措，顯然長期漠視先生感受，也忽視夫妻間應彼此相互尊重，真誠相待的基本態度。

張女甚至多次傳送「彼此相互厭棄，何必勉強」等訊息，每次先生想跟妻子確認、釐清雙方問題的觸礁點，張女即拒絕溝通，且將一切問題歸咎陳男，導致雙方誠摯互信感情基礎已不存在，婚姻發生重大破綻。

事後張女乾脆離家，分居期間，陳男曾至娘家拜訪，商討解決婚姻關係，張女竟不斷撂話「求你去死啦」、「這個男生是依靠嗎？」、「你最惡毒啦，你們全家最惡毒啦」、「你這種個性，我老早之前就不要了」，即使張母試圖緩和女兒情緒並制止其不妥言論，張女猶繼續怒罵先生「還教育者勒，你不要誤人子弟」、「好啦，不要再講了，不需要再裝模作樣！」最後法官判准離婚。

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