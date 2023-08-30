澎湖消防局再添利器 獲贈價值250萬救災救護器材

救災幫浦救護車，將配置於花嶼離島。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/08/30 18:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局救災再添利器！今（30）日舉行旅台民眾鮑世嘉及王明前捐贈救災救護車輛裝備典禮，同時表揚澎湖縣救難協會協助救災優良事蹟，由縣長陳光復致贈感謝狀，以表謝忱，儀式簡單隆重。

「松翰科技股份有限公司」董事長鮑世嘉先生，經營IC設計事業有成，斥資130萬元，捐贈「消防衣帽鞋」12套、「救命器」30具，及「到院前12導程心電圖機」2組等救災救護裝備器材，挹注消防局救災救護的量能。捐贈的全套消防衣帽鞋及救命器，為國外原廠進口，其規格以最新國際標準訂製，讓第一線執勤同仁在執行災害搶救時，能有最完善的安全防護。

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王明前先生經營「聖志企業有限公司」事業有成，專門從事防水材料及耐磨地坪材料研發、生產、設計等服務，長期參與社會慈善工作，不遺餘力。王先生為支持離島消防工作，斥資120萬元，捐贈小型幫浦消防車1輛，該車配備有500公升水箱，搭配高壓細水霧系統，有利狹小巷道及水源不易到達處所之救災任務。該車將配置消防局花嶼分隊，強化離島地區災害搶救資源，這也是澎湖第一輛配置於離島的小型幫浦消防車。

另外澎湖自6月起，接連在西嶼鄉橫礁村碼頭、白沙鄉通梁村跨海大橋、馬公市觀音亭、風櫃里情人灣、湖西鄉龍門村裡正角等海域發生多起溺水事故，除了消防弟兄全力投入搜救外，澎湖縣救難協會都召集人力趕赴現場，協助潛水搜救任務，由縣長陳光復頒贈感謝狀。

澎湖縣長陳光復頒贈感謝狀，感謝澎湖縣救難協會協助救災辛勞。（澎湖縣政府消防局提供）

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