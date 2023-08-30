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北市路樹樹幹腐朽斷裂砸死騎士 市府將協助家屬爭取最高600萬賠償

北市中山北路一段發生路樹壓死騎士意外，警方圍起封鎖線。（記者姚岳宏翻攝）

北市中山北路一段發生路樹壓死騎士意外，警方圍起封鎖線。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/30 16:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中山北路一段一株路樹無預警倒塌壓死路過一名67歲男性騎士，台北市公園處派工班至現場了解狀況並排除交通影響；公園處表示，依照行道樹投保公共意外險的賠償金額，個人身故慰問金為1萬5000元，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，將積極協助家屬申請賠償事宜。

公園處表示，獲報消息後工務局及公園處派員至馬偕醫院向家屬致意，同時協助家屬了解賠償事宜，並已於13時30分排除倒樹，恢復交通。

公園處說明，倒伏的路樹為高13.6公尺、胸徑31.2公分的楓香，依照規定行道樹每月均做一次巡查，該株楓香樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。

公園處指出，北市共計9.2萬株行道樹，自去年起全面執行自巡12名、委外12名（總計24人）人力進行巡查維護，除日常修剪，颱風季節也會加強修剪及支柱固定，每年均有辦理樹木病蟲害防治工程。

另外，公園處自2016年起所有行道樹每5年進行健檢一次，去年進行第二次，公園處目前正在檢討行道樹修剪計畫，盼將意外事件降至最低。

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