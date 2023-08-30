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都是淘寶假貨！賣中國仿冒BMW零件大賺百萬 男子送辦

保二總隊在廖男住處搜索，查獲大批BMW仿冒零件。（記者陸運鋒翻攝）

保二總隊在廖男住處搜索，查獲大批BMW仿冒零件。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/30 10:34

〔記者陸運鋒／綜合報導〕苗栗縣40歲廖姓男子，在網路上購買中國仿製BMW汽車零件，再於網路及實體販售，2年來至少賣出2000件仿冒品，牟利超過百萬，日前被保二總隊盯上，持搜索票至苗栗住處搜索，查獲481件仿冒品，依詐欺罪及違反商標法移送偵辦。

據了解，廖男以經營網拍維生，為了賺取差價，於2020年開始在淘寶、阿里巴巴等中國網站，以原廠1成價格購買仿冒的BMW機油芯、空氣芯及冷氣芯等汽車零件，並每次少量空運來台，再以原廠3成價格出售，但因疫情因素，原本實體販售的廖男，轉至網路販售，2年來賣出超過2000件仿冒品，牟利至少100萬元。

保二總隊刑大偵一隊今指出，接獲BMW原廠提告後，隨即著手偵辦，於日前持搜索票至廖男苗栗縣頭份市住處搜索，當場查扣481件仿冒零件，經原廠鑑定後，侵權市值約100萬元，詢後將廖男依詐欺罪及違反商標法送辦。

據悉，仿冒BMW機油芯為250至400元、空氣芯為600至800元、冷氣芯為800至1000元，而產品零件上的印刷也相當粗糙；但真品機油芯為1000元以上、空氣芯為2000元以上、冷氣芯為3000元以上。

警方表示，若消費者使用仿冒零件，可能造成引擎損壞或故障，甚至起火等危害生命安全，呼籲全國汽車維修及零配件販售業者，多加確認所販售零配件品牌為合法授權產品，如非授權請下架，以免觸法。

廖男在住處房間堆放大批BMW仿冒零件，被警方查獲。（記者陸運鋒翻攝）

廖男在住處房間堆放大批BMW仿冒零件，被警方查獲。（記者陸運鋒翻攝）

仿冒BMW冷氣芯與正品比較，外觀及材質有很大的差異性。（記者陸運鋒翻攝）

仿冒BMW冷氣芯與正品比較，外觀及材質有很大的差異性。（記者陸運鋒翻攝）

仿冒BMW空氣芯與正品比較，外觀及材質有很大的差異性。（記者陸運鋒翻攝）

仿冒BMW空氣芯與正品比較，外觀及材質有很大的差異性。（記者陸運鋒翻攝）

仿冒BMW機油芯與正品比較，顏色及材質有很大的差異性。（記者陸運鋒翻攝）

仿冒BMW機油芯與正品比較，顏色及材質有很大的差異性。（記者陸運鋒翻攝）

保二總隊刑大查獲481件BMW仿製零件。（記者陸運鋒翻攝）

保二總隊刑大查獲481件BMW仿製零件。（記者陸運鋒翻攝）

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