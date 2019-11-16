LINE群組賣瑞士潮牌假錶 電商老總無罪

SEVENFRIDAY已有假貨，民眾宜謹慎。圖與本新聞無關。（金光Mix & Match概念店提供）

2019-11-16 20:39:34

〔記者吳政峰／台北報導〕蔡姓電商總經理前年在LINE群組兜售瑞士潮牌「SEVENFRIDAY」假錶，被依詐欺罪送辦，蔡男到案辯稱產品是李男（判刑6月）供貨，自己也不知道是仿品，供詞獲得智慧財產法院採信，合議庭指蔡男使用真名販售，不符合詐欺常理，評議後維持一審台中地院的無罪判決，可上訴。

蔡男是一間電商總經理，曾上過媒體介紹自家代理的掃地機器人，小有名氣，前年2月間，他在一個愛好保時捷手錶的高端群組「PORSCHE WATCH CLUB」中兜售市價約4萬元的「SEVENFRIDAY」潮錶，價格優惠，吸引14名群友購買，約在蔡男公司外面交。

請繼續往下閱讀...

其中一名買家檢視商品後察覺有異，向原廠代理商求證，驚知買到假錶，立刻在群組內公布訊息，蔡男雖然同意退款，但止不住群友的憤怒，仍被依詐欺罪提告。

蔡男否認知道手錶是仿品，辯稱商品是李姓友人提供，李男跟他說手錶是代工廠流出的真品，可以較實惠的價錢販售，他才同意協助販售；李男亦否認賣假貨，強調商品是中國平行輸入的真品，但拿不出任何單據佐證。

中院審理發現李男曾販賣千餘只勞力士仿錶而被判刑8月、緩刑4年，對進貨理應更謹慎，惟他這次無法證明自己已盡查證義務，又提不出真品的證據，辯詞顯不可信，判刑6月；而李男稱賣給蔡男的價錢，與蔡男賣給群友的錢一模一樣，中院認為蔡男若要詐欺，何必以原價轉售？判蔡無罪。

台中地檢署主張蔡男賣錶應負起「販售者責任」，負有查證合法來源的義務，不應無罪，上訴智財法院；惟智財法院質疑，蔡男若真要詐欺，何必以真名交易，地點還選在自己公司前面，讓犯罪行為更容易被查到？合議庭又指，仿品包裝精細，若非經常接觸該潮牌的使用者，很難分辨出真偽，蔡男確實可能誤信李男，在群組上多次以「原廠」推銷手錶。

綜上，合議庭認為檢察官要蔡男負擔「販售者責任」，對蔡男而言未免過苛，評議後維持無罪見解，但強調，若之後蔡男遇到相同事情，不能再推諉不知。

至於蔡男律師主張，真品仍是原廠代工廠生產，品質與代理商銷售的無異，只是循未經授權的管道流到市面，不代表屬於劣質的仿品；合議庭則打臉，只要是未經授權使用商標，就是仿品，與品質無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法