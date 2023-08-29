海豚灣戀人童星王欣逸殺人案 共犯林泓嶸判15年定讞

曾以偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」等走紅的前童星王欣逸。（資料照，翻攝網路）

2023/08/29 11:24

〔記者張文川／台北報導〕以偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」等戲劇走紅的27歲前童星王欣逸，2016年7月間為幫朋友出氣，在桃園市蘆竹區參與鬥毆事件，持西瓜刀、球棒毆打曲姓少年的頭部致死，王逸欣2020年被二審重判17年徒刑後逃亡，法院通緝中；他的共犯林泓嶸經兩度發回更審，高等法院更二審今年1月依共同故意殺害少年罪，判處15年有期徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，林也將步上王的後塵入獄。

王欣逸童年時即以演技出眾而成名，13歲時曾以「陽光下的足跡」入圍金鐘獎男配角，不料卻因年輕氣盛闖禍而亡命天涯，自毀前程。

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全案起因於2016年葉姓少年與李姓少年的糾紛，葉少找來王欣逸、林泓嶸等人，帶著西瓜刀、球棒分乘2台車前往，抵達蘆竹區奉化路、南順五街口，李少也帶3人赴約，雙方下車就是一陣亂打亂砍，曲少遭王欣逸等人揮砍圍毆致重傷，倒地昏迷失去意識，雙方人馬鳥獸散，路人見狀報案送醫急救，但曲少腦部重創、肺部穿刺傷，重度昏迷半年後，隔年1月宣告不治。

判決指出，2016年眾人把當時國中剛畢業的曲姓少年在短短20秒內，密集、猛力持械攻擊，造成曲少背部有2處深逾10公分的撕裂傷，終致死亡結果。

其餘共犯先前皆已各被判刑12年至17年定讞，僅剩林泓嶸經2度更審後，被判刑15年，最高法院認為更二審的判決認定沒有違誤，駁回林的上訴，全案至此全部定讞。

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