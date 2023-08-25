新車出租竟遭轉賣刣肉！車主批辦案包庇 警：一切依法辦理

許姓男子控訴，與友人共同持有的車（圖中深色車），遭租車者盜賣轉售到宜蘭修車廠（見圖）。（許姓民眾提供）

2023/08/25 20:11

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台中市民許姓男子6月將兩年新車租給張姓男子，車子竟遭盜賣給新竹零件廠，再轉售宜蘭修車廠，被拆得面目全非。許男提告張男，同時控宜蘭警方拖了2個月才查扣車輛，包庇宜蘭修車廠。警方說，已將新竹零件廠送辦，至於宜蘭修車場屬善意第三人，一切依法辦理，絕無包庇。

許男投訴，他與友人合資貸款購買80幾萬元油電休旅車，6月13日出租給張男，不料張男將車子變賣給新竹某零件廠，零件廠未取得車主同意、雙證件和簽名等資料，就逕自收購，更換車牌開到宜蘭，以權利車方式轉售給修車廠「刣肉」。

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張男謊稱車子遭竊，許男報警處理，台中警方協請宜蘭警方到修車廠尋車未果，許男親自到宜蘭找車，見愛車就在修車廠，因而向宜蘭警方報案。

許男指控，宜警誘導他只對張男提告偽造文書及侵占罪，對於新竹零件廠和宜蘭車廠的問題，多次堅稱屬民事糾紛，非刑事案件，警方不會介入，也不會查扣車輛；他多次投訴警政署，卻都由宜警回覆「經查無不法之處，確為民事案件」。

許男質疑，修車廠未取得報廢文件、車籍資料及車主證件等，為何能擅自分解？這明顯涉及刑事毀損、侵占罪；而車輛從租借、盜賣、銷贓、收贓，僅在短短4天內完成，非常迅速，如同集團作案，面對這種不肖集團，警方卻裝作沒看到，質疑包庇。

宜警說明，已通知相關人到案筆錄，受理許男對張男的提告；新竹零件廠以顯低於市價的額度購車，有收受贓物的嫌疑，偵查隊早先已介入調查，並查扣車輛，送新竹地檢署偵辦。

至於宜蘭修車廠，宜警說，員警清查時，車籍狀態顯示正常，修車廠購入該車屬善意第三人，警方處理過程無違失，絕無包庇。

許男反批，宜警得知他投訴媒體才扣車，但查扣地點變成新竹零件廠，車子還被復原。他質疑，車不是在宜蘭嗎？怎會跑到新竹？宜警拖2個月才查扣，這不是在滅證嗎？

宜警回應，修車廠配合調查後，發覺車輛確有疑慮，因此退回新竹零件廠以收取退款，警方僅按程序查扣，並無包庇。

許男控訴，與友人共同持有的車，被租車者盜賣，並被宜蘭修車廠拆解得面目全非。（許姓民眾提供）

許男控訴，與友人共同持有的車，被租車者盜賣，被宜蘭修車廠拆解得面目全非。（許姓民眾提供）

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