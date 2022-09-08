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    貸款買車逾期繳款 男假冒債權公司將車拖走

    車輛被藏匿在花蓮市豐村一帶。（記者劉慶侯翻攝）

    車輛被藏匿在花蓮市豐村一帶。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/08 15:03

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在融資公司擔任「訪視拖吊員」的張姓男子，在離職後取得許多車貸尚未清償的車主資料，大喇喇的在對方面前將車輛開走或竊走，然後移置在花蓮等地，再伺機賣給「殺肉廠」變賣。台北市刑警大隊偵七隊逮獲張男，初估有10名車主被害，8年獲利上百萬元，全案依法究辦。

    警方調查，56歲張男因曾經在汽車融資公司委外的「訪視拖吊」公司上班，專門負責替融資公司尋找還不出貸款的車輛，每次找到後拖走，就可以獲取3千元獎金。

    但張男離職後，仍透過前公司內部人員取得汽車貸款未繳的車籍資料，再找來28歲陳姓子合作，由對方假扮假融資公司，表示已取得被害人債權，向車主誆稱可以幫忙處理債務協商部分，但得先將車輛交給他們處理，便直接把車輛拖走。

    北市刑大偵七隊是月前接獲報案，發現有多位向融資車貸設定抵押購車的民眾，因為有時未按規定期限繳納車貸本金及利息，結果遭自稱「債權公司人員」登門探訪，將車輛直接給拖走。被害人事後想再查詢車輛下落，已找不到對方。

    北市刑大深入追查，意外發現融資車貸公司未曾派出「訪視拖吊人員」，也沒有授權任何公司，而是遭他人冒名犯案。

    警方經蒐證鎖定張嫌和陳嫌涉案，7月中旬在花蓮市豐村、軒轅路等地執行搜索，在山區偏僻地區查獲許多被「殺肉場」棄置的車輛，逮捕張嫌兩人。

    警方調查，張姓男子等2人，從2014年開始在宜蘭、花蓮用同樣手法騙了10人，共計8年來獲利上百萬元，有車主找回愛車，發現車子早已被肢解，音響、引擎等早已被活摘，甚至還有連車輪都被拆去變賣。經警方近日整理相關卷證並傳喚被害人，將全案依詐欺、侵佔以及竊盜等罪嫌送辦。

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