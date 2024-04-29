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首頁　>　社會

某國立大學教授遭控性侵女學生 新北檢警偵辦

2024/04/29 17:19

〔中央社〕某國立大學教授遭控傳訊性騷擾、甚至性侵女學生，新北檢警介入偵辦，校方也已要求這名教授先以請假方式避免再與當事人接觸，後續由性平會依法調查處理。

1名網友在社群網站Dcard表示，他的女性朋友在某國立大學讀書，為了準備報考研究所的小論文，找系上教授指導，結果這名教授開始頻繁在半夜傳訊息，詢問「想不想要找炮友」及「好想上妳」等，讓他的朋友一直處於被性騷擾及精神摧殘的狀態。

這名網友說，後來該教授以威脅語氣強迫女同學須在2小時內趕到學校研究室，女同學迫於小論文、成績壓力決定前往，還特別穿羽絨外套、長袖長褲防範，結果仍遭教授強迫服務，且一直要求女同學須刪除對話紀錄，甚至一直詢問可不可以有下一次。

對此，新北市警方證實，有接獲報案。另外，新北地檢署表示，已立案偵辦。

校方指出，獲報後已立即完成通報，並對當事人安排諮商輔導等必要協助。

校方表示，鑑於當事人仍在修習這名教授課程，為保護當事人及顧及其他同學可能造成不安，校方已召開性平會議討論此案，在後續調查結果確定前，先做出4項緊急處置，包括要求這名教授先以請假方式避免再與當事人接觸。

此外，也已依當事人意願彈性調整上課方式及後續考試，並安排諮商；性平會也已於25日通知這名教授，嚴禁與相對人、同居親屬及相對人社會生活關係密切者接觸，以免觸法。

校方表示，已盡速召開系院校3級教評會議，商議調整這名教授教學等工作。此案由性平會依法調查，依調查結果作後續處理。

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