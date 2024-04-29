台南正副議長涉賄10被告一審均無罪 地院庭長曝4大理由
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〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南市議會第4屆正副議長選舉涉嫌賄選與相關暴力案，檢方於去年3月初偵結、針對民進黨議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告分別依違反選罷法、刑法等罪嫌起訴。今天下午台南地院審結認定邱、林等10名被告都罪證不足、均判無罪，並以4大理由說明為何全判無罪。
此案包括邱莉莉、林志展、南市議員李文俊（前國民黨籍）、黃麗招（無黨籍）、李鎮國（前國民黨籍）與楊志強（南市議會無黨聯盟顧問）、郭再欽（民進黨前中執委）、林士傑（南市區漁會理事長）及黃怡萍（李文俊稱表妹、南市府地政局僱員）、高玫仙（李鎮國妻子）等10人被起訴。
在宣判後，台南地院刑一庭長莊政達說明合議庭會判10名被告無罪，主要有4大理由。
1、依邱莉莉、林志展、郭再欽等人的通話內容，僅可知邱莉莉與郭再欽閒聊展現將來參選決心、郭再欽與林志展討論相關情資傳言、邱莉莉提醒林志展勿向媒體透露「民、國配」之政黨可能性等，依檢察官所舉事證，不足以證明邱莉莉等人有賄選及恐嚇之謀議。
2、關於行賄國民黨市議員方一峰部分，郭再欽與楊志強的通話內容未曾具體提及要對哪些市議員、以何種方式行求賄賂，顯見郭再欽上開言語僅是選舉期間閒聊探詢選情之消遣場面話，且方一峰證詞反覆且矛盾，自無從僅依方一峰具瑕疵的證詞作為有罪之依據。
3、在行賄李鎮國、高玫仙夫妻部分，2022年12月21日李、高兩人與郭再欽、李文俊、黃麗招在黃怡萍住家會面之前，李鎮國於20日已確定支持李文俊與邱莉莉合作搭配競選正副議長，縱使20日晚間發生李鎮國遭人比「7」的恐嚇事件，亦未改變其態度，合議庭認為並非如起訴書所指因所謂「A保證」、「B折扣」、「C經費」及「D薪資給予」等欠缺具體明確之事項而影響其投票意向，難認此部分有何對價關係。
4、關於恐嚇妨害方一峰投票部分，合議庭說，方一峰證述前後矛盾，且依其在地院證述，其聽聞林士傑話語後並未心生恐懼，難認是恐嚇言語，卷內亦無積極客觀證據證明邱莉莉等人有何犯意聯絡，不能僅憑方一峰的單一指述，而對邱、林等被告做不利的認定。