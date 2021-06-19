到拖吊場領不到車 竟是「內鬼」冒領盜賣殺肉車行

新店拖吊場「亞旺」代班人員林男疑內神通外鬼，將2輛逾期未檢驗遭註銷大牌的汽車拖回，再賣給拆解車行。（記者闕敬倫翻攝）

2021/06/19 23:31

〔記者闕敬倫／新北報導〕新店拖吊場「亞旺」驚爆冒領車輛再盜賣殺肉廠連環案，代班人員林男疑內神通外鬼，將2輛逾期未檢驗遭註銷大牌的汽車拖回，再賣給拆解車行；于姓和蔡姓車主日前持單領車時，發現車子已遭盜領，蔡姓車主放在車內的行照也遭竊走，指控警方袒護業者。新店警方回應，2案獲報後都主動偵辦，傳喚主嫌林男等3名相關人到案，警訊後均依偽造文書及竊盜罪嫌送辦。

上月25日，林男在新店區街頭執行拖吊業務，他見2部停車格內車輛均因檢驗逾期遭註銷車牌，於是一拖一載回拖吊場，賺進兩輛300元業績獎金。

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本月5日夜間9點半，林男趁拖吊場主任不在，利用拖吊場員工身分聯絡友人廖男協助，並提供自行偽造的行照，請他冒名代領；同時，林男還通知同為拖吊車司機的友人張男到場，交付另一輛車上偷來的行照，指使張男代簽領車，再拖吊2車去殺肉車行，將車輛拆解圖利，從中做起無本生意。

2名車主近日持交通告發單，到拖吊場取車時，業者竟告知他們，車子在5日晚上已被領走，2人大感錯愕，向警方通報車輛遭竊。警方循線調查發現，2輛車都被拖到新莊區環漢路三段空地放置，再被林男賣給車行拆解圖利。

受害車主蔡男接受本報電訪指出，5日接到業者電話通知到拖吊領車，發現放在車上的行照和他弟弟的身分證都被林男竊走，車子甚至遭盜領、盜賣；他當天由派出所員警陪同，在拖吊場調閱監視器觀看，認為拖吊業者交辦領車過程便宜行事、漏洞百出，質疑業者和林男有串通嫌疑。

蔡男說，他本身從事二手車買賣，名下有很多部汽車輪流駕駛，這次這輛代步車被偷得不明不白，他要求警方提供林男進車內偷取證件的犯案影片，警方卻以「畫面是公家監視器」為由拒絕，甚至對他說「找議員施壓也沒用」；而拖吊場業者事後僅說，要以二手車行情價賠償，但不願負擔管理失職疑有串通的損失，讓他難以接受，後續一定會向業者提吿，進行法律訴訟。

新店警方說，由林男為首犯下的2起案件，獲報後均主動追查，偵辦期間陸續通知林男、張男及廖男3名相關人等到案說明，訊後全依偽造文書及竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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