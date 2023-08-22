最危險地方最安全？水房藏台中市刑大旁商辦 洗錢1.2億被滅團

王女經營水房集團還藏身在台中市刑大旁商辦，檢警去年搜索抓人。（警方提供）

2023/08/22 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女子去年成立水房集團，利用第三方支付替多個博弈網站洗錢，不斷換水房地點躲避查緝，8個月就洗錢1.2億，最後竟落腳藏匿在台中地刑大駐地旁的商辦，以為「最危險地方最安全」仍被盯上，警方掌握所有員工及據點後一舉成擒，而檢方近日偵結，依洗錢等罪起訴。

台中市刑大偵七隊去年間接獲情資，有洗錢水房集團藏匿在台中商辦大樓，經報請台中地檢署檢察官指揮後，會同刑事局第九大隊組成專案小組偵辦，經查該集團以41歲王女為首，因曾從事博奕相關行業認有利可圖，自立門戶後找來39歲的王姓工程師當幫手，成立替博弈網站洗錢的水房，並以合法工作室、行銷公司掩護。

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警方指出，王女等人是透過收取銀行人頭帳戶方式，再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式，替賭客進行收取和轉帳賭資，並以月薪4到5萬元加月獲利15%分紅，招募旗下員工協助操作，每月經手賭博網站金流逾千萬元，再從中抽取10％至15％為佣金，截至被檢警查獲為止，至少洗錢超過1.2億元。

專案小組同時查出，該集團規模不大，用意在於方便隨時變更地點，躲避查緝，王女等人起初在台中七期的多間高級商辦流竄，最後竟落腳台中市刑大駐地旁的商辦，以為「最危險的地方最安全」仍被盯上，警方去年8月鎖定水房據點及成員住所後，同步發動搜索。

警方除拘提王女到案，也查獲當時正在操作網路銀行轉帳員工共5人，現場查扣電腦主機10台、金融帳戶存摺39本、金融卡60張、wifi分享器、現金499萬元等證物，訊後全案依洗錢、賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴。

警方查扣相關證物。（警方提供）

警方查扣現金499萬元。（警方提供）

警方查扣相關證物。（警方提供）

王女以合法工作室、行銷公司為掩護，替博弈網站洗錢。（警方提供）

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